للطلاب الوافدين.. مميزات تجعلك تختار عين شمس عن منافسيها

تتنافس الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة) لتقديم افضل خدمة للطلاب الوافدين من ابنائنا المصريين المقمين بالخارج وذلك لاعطائهم حقوقهم من قبل بلادهم، حيث تقوم جامعة عين شمس بتقديم العديد من الخدمات للطلاب من خلال كلياتها ووحداتها ومدنها الجامعية وذلك على النحو التالي:

تنشر" صدي البلد " الخدمات المقدمة من خلال الإدارة العامة للمدن الجامعية (طلبة/طالبات) :

1- مشاركتهم في الأنشطة الطلابية من خلال إدارة رعاية الشباب بالمدينة الجامعية من خلال:

الأنشطة الرياضية مثل: (كرة القدم - ألعاب قوى – رفع أثقال .....الخ)

الأنشطة الثقافية مثل: (المحاضرات العامة - الندوات)

الأنشطة الاجتماعية مثل: (الرحلات – مسابقات الشطرنج)

الخدمات العامة مثل : (معسكرات الخدمة العامة داخل وخارج الجامعة).

2- فيما يخص الإرشاد والتوجيه النفسي :

يوجد بالمدينة الجامعية (طلية / طالبات) قسم للخدمات النفسية والاجتماعية بحيث يستقبل الطلاب ذوي المشاكل النفسية والاجتماعية بهدف معرفة مشاكلهم والعمل على ايجاد حلول لها ، ويتم تقديم تلك الخدمة في سرية تامة.





3- فيما يخص خدمة غسل وكي الملابس :

توجد مغسلة بالمدن الجامعية تقوم بتقديم خدمة غسيل جميع متعلقات الطلاب كما يقوم بكي الملابس.

4- فيما يخص خدمات التغذية :

يتم إعداد وتوزيع الوجبات الغذائية على الطلاب بالمطعم مع تجهيز المطعم وإعداده إعدادا جيدا لتقديم ثلاث وجبات للطلاب بصورة جيدة (إفطار – غداء – عشاء).

حيث ايضا يقوم الطلاب الوافدين المقيدين على منح بسداد نسبة 25% من التكلفة / شهريا ، أما الطلاب الوافدين على غير منحة يقومون بسداد التكلفة الفعلية المقررة مثل الطلاب المصريين .

5- توفر المدن الجامعية مبنى بالمدينة الجامعية طلبة وآخر بالمدينة الجامعية طالبات للإسكان المميز مجهز تجهيزات فاخرة (حمام داخلي + تميز في المفروشات والتجهيزات + التغذية) بتكلفة فندقية لمن يرغب من الطلاب ، فضلا عن توفير عدة حجرات مميزة تشمل الإقامة الفردية + حمامات بنفس الدور والاقامة بها تكون بالتكلفة الفعلية.

وتوضح " صدي البلد" الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للوافدين :

يوجد بالمدن الجامعية (طلبة / طالبات) مركز طبي مجهز بجميع الاسعافات الأولية وبالأطباء الأكفاء حيث يقومون باستقبال الطلاب بالمركز في الفترة الصباحية كما يوجد طبيب مقيم بالمدينة في الفترة المسائية ، ويتم تحويل الحالات التي تستدعي حالتها الصحية تحويلها إلى المستشفى التخصصي لمتابعة علاجها.

تغطية علاج الطالب الوافد في جميع الأمراض المستحدثة عليه ، ويتم إجراء كشف طبي للطلاب الوافدين في بداية العام الجامعي من خلال مستشفى عين شمس التخصصي كأحد إجراءات القيد بالكلية وذلك للطلاب المستجدين والمرشحين للقبول بكليات الجامعة وكذا لطلاب الفرق الأعلى ليكون لكل طالب وافد سجل طبي بوضعه الصحي حال قيده بالجامعة .

خضوع الطلاب الوافدين المقيدين بالفرق الدراسية المختلفة بمرحلتي البكالوريوس والليسانس للعلاج بمستشفى عين شمس التخصصي في ضوء الضوابط واللوائح المنظمة.

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وتقدم " صدي البلد " خطوات اعتماد شهادات القيد للطلاب والتحويل للوافدين :

اعتماد شهادات القيد للطلاب الوافدين :

يتوجه الطالب الوافد إلى إدارة شؤون الطلاب بكليته لاستخراج شهادة تثبت قيده بالكلية .

ثم يتوجه إلى إدارة الوافدين بالإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بشهادة القيد التي يرغب بتصديقها من الخارجية المصرية.

يقوم الموظف المختص باصدار اذن دفع للطالب الوافد يسدد قيمته المالية لحساب الخدمة التعليمية بالإدارة العامة للحسابات الخاصة بقيمة 150جنيه مصري بإيصال سداد.

يرفق إيصال السداد مع الشهادة المراد مراجعتها .

يتم مراجعة البيانات الخاصة بدقة من واقع السجلات .

يتم التأكد من صحة توقيع السيد الأستاذ الدكتور /وكيل الكلية أو العميد.

بعد انتهاء المراجعة تعتمد الشهادات من السيدة/ مدير عام شئون التعليم والطلاب.

يتم تسليم الشهادات للطالب بعد اعتمادها من الإدارة للتوجه للخارجية للتصديق عليها.

تحويل الطلاب الوافدين :