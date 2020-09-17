7 آلاف جنيه فاتورة عملية لـ ليسكي «فرخة سفاجا».. والطب البيطري: ليست طائرا نادرا لكنها رغبة المالك

كشف الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر ، أن الطبيبين اللذين أجريا عملية جراحية لفرخة بتكلفة 7 آلاف جنيه بمدينة سفاجا لا يعملان بالمديرية، وأنه تم إجراء العملية بعيادة خاصة تحت الترخيص، مؤكدًا أنهما أجريا العملية بعد رغبة مالك الفرخة في علاجها بعد الاتفاق على التكلفة.











وقال مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، إن الطبيبين خضعا لرغبة مالك الفرخة في علاجها بالرغم من أنها ليست طائرًا نادر كالصقر أو الحيوانات الأخرى ذات الطبيعة الخاصة لندرتها، مؤكدًا أن الطبيب يتعامل في عيادته بالجانب الاقتصادي.











وكان طبيبين بيطريين أجريا عملية جراحية لفرخة بها كسر وتم تركيب شرائح ومسامير طبية لها ويطلق عليها اسم "ليكسي" ووضعت تحت الملاحظة، وتم وضعها على أجهزة وتركيب محاليل لها بديلًا عن الطعام.









واستقبل الطبيب المعالج، الفرخة "ليسكي" وهي في حالة إعياء شديد وغير قادرة على الحركة، وتم إجراء العملية بعد خضوعها للتعقيم، وإجراء بعض التحاليل الطبية، للتأكد من سلامة أعضائها الحيوية وهى المرة الأولى تجرى عملية مثل هذه لفرخة، وأن مثل هذه العمليات تجرى لكلب أو قطة، وصاحب الفرخة سويسري يعيش في مصر.









وستظل الفرخة في الجبس لمدة شهرين، وأثناء هذه الفترة تقوم بعمل جلسات علاج طبيعي، تتراوح بين شهرين و3 أشهر، حتى تستطيع المشي بدون تعرضها لإعاقة حركية: "الفرخة لها كورس علاج لمدة أسبوع بس عبارة عن مضاد حيوي ومسكن ومضاد التهاب، ولها متابعة أسبوعية داخل العيادة عشان أتأكد إن العملية نجحت"، ووفقًا لـ "محمد"، تجلس "ليكسي"، على كرسي متحرك لحين فك الجبس، حتى يمكنها التحرك بحرية.









