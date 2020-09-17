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أخبار العالم

لمدة أسبوع.. حجر منزلي للقادمين للأردن بداية من 23 سبتمبر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:25 م
إحدي الطائرات الملكية
إحدي الطائرات الملكية
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محمود نوفل
كشفت صحيفة الغد الأردنية عن أن حكومة المملكة ستكتفي خلال الفترة القادمة بالحجر المنزلي للقادمين بدلا من الحجر المؤسسي.

وألمحت الصحيفة الأردنية أن المنصة الخاصة بتسجيل القادمين إلى الأردن، قد أفادت بأن الحجر المؤسسي قد لا يفرض على المسافرين القادمين للأردن اعتبارا من تاريخ 23 سبتمبر 2020.

وأكدت الصحيفة الأردنية انه سيتم استبدال الحجر المؤسسي بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام للقادمين من الدول الحمراء و الصفراء.

ويُشار الي ان المملكة الأردنية الهاشمية كانت قد اعلنت تصنيف الدول مابين قوائم ثلاث هي الحمراء والصفراء والخضراء قبيل فتح حدودها لإستقبال الوافدين اليها.

ومن المقرر أن يعلن اليوم وزير النقل خالد سيف الأردني تفاصيل قرار إلغاء الحجر المؤسسي للقادمين إلى الأردن من جميع الدول خلال مؤتمر  صحفي في دار الرئاسة
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