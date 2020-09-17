محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شركات البترول بمسطرد

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الخميس، جولة تفقدية، تفقد خلالها أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وإنشاء طرق بديلة وحرم آمن لشركات البترول لنقل الحركة المرورية والحد من التكدسات في المنطقة بالكامل.

















وتفقد المحافظ القطاعات الثلاثة للطريق بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجار البدء في أعمال الرصف بالتوازي مع أعمال التدبيش لترعة الإسماعيلية وإنشاء البلدورات على حرم الطريق.









ووجه المحافظ بسرعة البدء في أعمال الرصف وإخلاء حارة مرورية للسيارات لعدم إعاقة الحركة المرورية والتنسيق المستمر في العمل لجميع القطاعات، مشددا علي ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال حيث تعد المنطقة من المناطق الحيوية ذات الضغط المروري المكثف.









كما تفقد المحافظ الطرق البديلة والخلفية لشركات البترول ومن بينها شارع بطول 1700 متر لنقل الحركة المرورية من منطقة شركات البترول لشارع ترعة الزنانيري إلى طريق الخصوص الدائري، مشيرا إلى أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية والتي ستقضي تماما على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل.









بالإضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية التي سيتم إضفاؤها على المنطقة بعد تطويرها، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.