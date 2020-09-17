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ديني

رمضان عبدالمعز: القرآن أمرنا بالمعروف مع الوالدين ولو دعوا إلى الشرك.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:59 م
بر الوالدين
بر الوالدين
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محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن القرآن الكريم أمرنا بعدم معصية الوالدين حتى إن تعارضت المصلحة.

واستشهد عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، بأن الإمام مالك - رضى الله عنه – ورد له أنا رجُلً جاء إليه يسأله قال: إن أبى فى السودان "ويقصد السودان فى هذه الفترة ليست البلد ولكنها قارة أفريقيا" ويطلب منى أن أتيه وأمى تمنعنى فماذا أفعل؟، فقال له الإمام مالك: أطع أباك ولا تعصى أمك. والمعنى أنه يجب على الأبناء طاعة الوالدين ومحاولة ارضائهم لنيل برهم.

وتابع : "الوالدين لو دعوا إلى الرذيلة أو الشرك، وهذا أعلى ذنب على الإطلاق، فلا تطعهما، وصاحبهما فى الدنيا معروفا، يعنى تفضل ملازم لهم وتعاملهم بالمعروف".

كيف يكون بر الوالدين؟
في سياق متصل، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن بر الآباء والأمهات لا يقتصر فقط على الحياة فى الدنيا ولكن يكون أيضا بعد وفاتهما.

وتابع أمين الفتوى خلال إجابته عن أسئلة المشاهدين عبر البث المباشر، أن النبى قال فى حديثه الشريف "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

وألمح إلى أن من البر بالوالدين، صلة رحم كل منهما بعد الوفاة، وكذلك التواصل مع أقرب الناس إليهم من أصدقائهم، وكذلك الاستمرار فى عمل صالح كان يواصل فعله الوالدين فى حياتهما.
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