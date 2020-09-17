رمضان عبدالمعز: القرآن أمرنا بالمعروف مع الوالدين ولو دعوا إلى الشرك.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن القرآن الكريم أمرنا بعدم معصية الوالدين حتى إن تعارضت المصلحة.





واستشهد عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، بأن الإمام مالك - رضى الله عنه – ورد له أنا رجُلً جاء إليه يسأله قال: إن أبى فى السودان "ويقصد السودان فى هذه الفترة ليست البلد ولكنها قارة أفريقيا" ويطلب منى أن أتيه وأمى تمنعنى فماذا أفعل؟، فقال له الإمام مالك: أطع أباك ولا تعصى أمك. والمعنى أنه يجب على الأبناء طاعة الوالدين ومحاولة ارضائهم لنيل برهم.





وتابع : "الوالدين لو دعوا إلى الرذيلة أو الشرك، وهذا أعلى ذنب على الإطلاق، فلا تطعهما، وصاحبهما فى الدنيا معروفا، يعنى تفضل ملازم لهم وتعاملهم بالمعروف".



