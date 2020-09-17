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برلمان

استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد في حفل يومي الأحد والاثنين المقبلين

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:36 م
إستقبال أعضاء مجلس
إستقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد في حفل الأحد والأثنين
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فريدة محمد
عقدت اليوم الخميس اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية ، وبحضور الدكتور/ صالح الشيخ ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ووالمستشار محمود فوزي ، أمين عام مجلس النواب ، و المستشار محمود إسماعيل ، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ـ، وممثليّن عن وزارة المالية، فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

هذا وقد استهلت اللجنة أعمالها بالإعلان عن بدء استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد في حفل استقبال يومي الأحد والاثنين الموافقين 20، 21 سبتمبر 2020 بمقر المجلس. ثم استعرضت اللجنة الموقف التنفيذي لمقرراتها الصادرة بالجلسات السابقة في شأن تجهيزات مبنى مجلس الشيوخ وملحقاته، والمهمات ذات الصلة، الاعتمادات المالية اللازمة لكل ذلك، لضمان انطلاق أعماله فور اكتمال نصاب أعضائه.

كما استمعت اللجنة لرؤية المستشار القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ فيما أسفرت عنه مقرراتها بجلسة اليوم والجلسات السابقة، والذي أعرب عن تقديره لجهود اللجنة ـ رئيسًا وأعضاءً ـ وثمّن أعمالها.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة قد وافقت بجلسة اليوم على نقل كافة موظفين مجلس النواب الذين تقدموا بطلبات نقل مستوفاة إلى مجلس الشيوخ ، ممن تنطبق عليهم الشروط ووفقًا للمحددات المقررة قانونًا ـ، بعد أن استبعدت المتقدمين بطلبات عدول عن النقل، المستوفاة للشروط أيضًا.

وفي ختام الاجتماع تفقد أعضاء اللجنة المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ، لمتابعة التجديدات التي تجرى به وبملحقاته، لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء منها في أقرب وقت.
استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد في حفل يومي الأحد والاثنين المقبلين
استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد في حفل يومي الأحد والاثنين المقبلين
استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد في حفل يومي الأحد والاثنين المقبلين
استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد في حفل يومي الأحد والاثنين المقبلين
استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد في حفل يومي الأحد والاثنين المقبلين
استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد في حفل يومي الأحد والاثنين المقبلين
استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد في حفل يومي الأحد والاثنين المقبلين
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