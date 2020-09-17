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محافظة الدقهلية: مصر أصبحت تنافس الدول المتقدمة في تمكين الشباب.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:00 م
مؤتمر الشباب
مؤتمر الشباب
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قسم التوك شو
قال هيثم الشيخ نائب محافظة الدقهلية إن مصر أصبحت دولة رائدة فى تمكين الشباب للقيادة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد هيثم الشيخ خلال مداخلته الهاتفية على "extra news" أن الشباب عانى في السنوات الماضية من تهميش كبير فى الأدوار السياسية، موضحًا أن القيادة السياسية بدأت فى عهد الرئيس السيسي بمنح مساحات واسعة للشباب وتنظيم عدد كبير من المؤتمرات لهم بحضور الرئيس وكبار قيادات الدولة والاستماع إلى أفكارهم ورؤيتهم.

وتابع نائب محافظة الدقهلية، أنه تم ترجمة رؤية الرئيس بتمكين حقيقي للشباب عقب مرحلة التأهيل سواء عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب أو مؤتمرات أو حتى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، مضيفًا أن التمكين تجسد فى تعيين أكثر من 24 شابا فى حركة المحافظين وتحول نموذج المحاكاة إلى نموذج واقعي بتولي الشباب في إدارة المشهد داخل الدولة.

وأضاف هيثم الشيخ أن التمكين وصل إلى المنح السياسي بإقحام الشباب لمجلس النواب، مؤكدا أنه لا يوجد مجال فى الدولة لا يضم شبابا قياديا سواء على  المستوى المحلى مثل رؤساء أحياء ومراكز ومدن او نواب رؤساء أحياء، والمديريات المختلفة، ورؤساء تحرير لعدد من الصحف.
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