بكري: حكومة الميليشيات فتحت ثروات ليبيا للمحتل العثماني.. وتؤكد عزمها على ترك البلاد.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري إن رئيس حكومة الميليشيات فايز السراج أكد عزمه على ترك الدولة الليبية، مؤكدا ان تلك الحكومة جلبت العار لليبيا حينما فتحت ثروات البلاد للمحتل العثمانى لكى يعيثوا فسادا وتهديدا لدول أخرى.









وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن تصريحات السراج تأتى بعد الضغط الشعبي الكبير والصراعات التى وجدت في المنطقة.









وتابع أن ما أعلنه السراج يعتبر انتصارا لاعلان القاهرة الذي طرح جدول اعمال يبدأ بطرد المرتزقة ومنع التدخل الخارجي لليبيا و دعم الجيش الوطني الليبي.







