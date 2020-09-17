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أخبار البلد

"التعاون الدولي" تطلق فيلم "ما وراء الغذاء" عن أنشطة برنامج الأغذية العالمي في مصر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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أطلقت وزارة التعاون الدولي فيلم «ما وراء الغذاء» حول أنشطة برنامج الأغذية العالمي في مصر، والتي تهدف إلى تنمية المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي وتمكين رائدات الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


يأتي ذلك في إطار احتفال وزارة التعاون الدولي بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، والذي يتم عبر عدة فعاليات تستهلها وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، غدًا بتفقد عدة مشروعات تنموية بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى مشاركتها في فعاليات ونقاشات دولية، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وتمتد الشراكة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي، أحد برامج منظمة الأمم المتحدة، لأكثر من 50 عامًا، عملت من خلالها الحكومة لدعم برامج التنمية المستدامة، من خلال تلبية الاحتياجات الفورية للفئات الأكثر احتياجًا ودعم برامج التنمية في كافة المجالات.

وتحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 15-20 سبتمبر الجاري، بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، وبداية الدورة الحالية من أعمال المنظمة، وسط أجواء غير مسبوقة حيث تتهدد العالم جائحة كورونا، التي تلقي بتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة الدول، وفرضت تنظيم كافة فعاليات اجتماعات الأمم المتجدة من خلال الاجتماعات الافتراضية.

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