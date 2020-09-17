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سيارات

فيراري تكشف عن أول سيارة جديدة لها بعد كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:02 م
فيراري
فيراري
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أماني نوار
كشفت عملاق السيارات الرياضية الإيطالية فيراري عن أول سيارة جديدة لها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد التي أجبرتها على وقف أغلب أنشطة فيراري. 

وتعتبر السيارة هي من  نسخة جديدة أقوى من السيارة بورتوفينو، ومزودة بمحرك تربو بقوة 612 حصان في حين أن النسخة الحالية من الطراز تعمل بمحرك 592 حصان فقط.


أما السيارة الجديدة فيهي مزودة بصندوق تروس يعطي 8 سرعات، وليس 7 سرعات كما هو الحال في النسخة الحالية.

 
ومن المعروف أن أول سيارة مكشوفة من فيراري مزودة بناقل حركة،  ويعطي 8 سرعات في الوقت نفسه فإن وحدة التروس أقل حجما بنسبة 20 في المئة من النسخة الحالية.
 
كما أن فيراري قدمت خلال العام الماضي 5 سيارات جديدة، وهو رقم قياسي بالنسبة لها بما في ذلك السيارة إس إف 90 ستراديل ، وتعتبر هي أول سيارة هجين انتجتها الشركة.

 
كما أن السيارة هي السابعة في خطة الشركة التي تستهدف طرح 15 طرازا  جديدا خلال الفترة من 2018 إلى 2022.
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