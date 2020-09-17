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فن

اضطريت لـ مسح فيديوهاتي.. أزمة جديدة بين بهاء سلطان ونصر محروس

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أعلن الفنان بهاء سلطان أنه يتعرض لأزمة جديدة بسبب شركة "فري ميوزيك" لمالكها المنتج نصر محروس.


وكتب عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "محاولات مستمرة من جانب شركة فري ميوزك (نصر محروس) لـ غلق صفحتي الرسمية على الفيسبوك، مما اضطر فريق العمل لدي بمسح جميع الفيديوهات التي أشارك بها جمهوري، بسبب بلاغات (يدوية) تقدمها الشركة لـ فريق عمل الفيسبوك لكل مقطع فيديو يحمل صوتي مما جعل الصفحة معرضة لخطر الحذف.


وكان قد أعلن المطرب على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن فسخ التعاقد وانتهاء تعامله مع المنتج نصر محروس


وقال بهاء سلطان "الحمدالله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك (نصر محروس)"، واستعان بهاء بآية قرآنية قائلا "ان ينصركم الله فلا غالب لكم". 

محاولات مستمره من جانب شركة فري ميوزك (نصر محروس) لغلق صفحتي الرسميه علي الفيسبوك .. مما اضطر فريق العمل لدي بمسح جميع...

Posted by ‎Bahaa Sultan - بهاء سلطان‎ on Thursday, 17 September 2020
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