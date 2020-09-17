قلتله ادبحها.. عملية جراحية لـ فرخة بـ7 آلاف جنيه والطبيب يكشف الكواليس

كشف الدكتور محمد احمد بمدينة سفاجا الكواليس الخاصة بعملية جراحية لـ فرخة بـ 7 الاف جنيه حيث استقبل الفرخة "ليسكي" وهى في حالة إعياء شديدة وغير قادرة على الحركة، وتم إجراء العملية بعد خضوعها للتعقيم، وإجراء بعض التحاليل الطبية، للتأكد من سلامة أعضائها الحيوية.





واضاف الطبيب البيطرى انها هى المره الأولى التى يقوم بها بعملية لفرخة وان كل العمليات التى اجراها لكلاب وقطط ، مضيفا:" صاحب الفرخة سويسري يعيش في مصر، كان منهار جدًا، وطلب مني اني أنقذها، ولو الأمر محتاج نقلها خارج مصر لعلاجها، هو مستعد لتحمل كل التكلفة".









وتابع : "اقترحت عليه ذبحها أو قتلها بالموت الرحيم ولكنه رفض تماما".





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واوضح ان الفرخة ستظل في الجبس لمدة شهرين، وأثناء هذه الفترة تقوم بعمل جلسات علاج طبيعي، تتراوح بين شهرين و3 أشهر، حتى تستطيع المشي بدون تعرضها لإعاقة حركية: "الفرخة لها كورس علاج لمدة أسبوع بس عبارة عن مضاد حيوي ومسكن ومضاد التهاب، ولها متابعة أسبوعية داخل العيادة عشان أتأكد إن العملية نجحت"، ووفقًا لـ "الطبيب المعالج"، تجلس "ليكسي"، على كرسي متحرك لحين فك الجبس، حتى يمكنها التحرك بحرية.





وكشف كانت الصعوبة في العثور على مقاسات شرائح ومسامير للدجاجة، والحمد لله وجدناها في القاهرة، وطلبت منه التوقيع على إقرار، وأفهمته أنها عملية جديدة، ولم أقم بإجراء مثيلاتها من قبل؛ لأنها تجرى للكلاب والقطط، فوافق ووقع في الحال".





وعن تفاصيل العملية، استطرد قائلا: "تم تخدير الدجاجة بالاستنشاق، واستغرقت العملية حوالي ساعة و45 دقيقة، تم تركيب شريحتين و6 مسامير، بعدها صرفت الأدوية اللازمة المناسبة وهي عبارة عن مضادات حيوية ومسكنات للألم، وتم التنبيه على صاحبها بالمتابعة المستمرة، وتخصيص مكان ضيق محكم ملائم لعدم الحركة الكثيرة".





وعن الإجراءات عقب الشفاء، أوضح الطبيب أن هناك علاجا طبيعيا عقب إجراء العملية بأسبوع على مدار شهرين بعدها، وعند التأكد من الشفاء الكامل سيتم استخراج الشرائح والمسامير.