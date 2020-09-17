وزير الأوقاف: دور التصوف في ترسيخ القيم موضوع الندوة الأسبوعية

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن وزارة الأوقاف اختارت موضوع ندوتها الأسبوعية المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلان والتي تنقلها قناة النيل الثقافية على الهواء مباشرة الثلاثاء المقبل ، ليكون عن دور وأثر التصوف في ترسيخ القيم وبناء الشخصية السمحة نابع من الفهم الصحيح لحقيقة التصوف السمحة.





يأتي هذا إيمانًا بدوره في ترقية الأخلاق والحس الإنساني ، حيث حفل تاريخ التصوف بالرحمة والتسامح وتأصيل القيم النبيلة والعمل على ترسيخها.



