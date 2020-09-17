وزير الأوقاف: دور التصوف في ترسيخ القيم موضوع الندوة الأسبوعية

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن وزارة الأوقاف اختارت موضوع ندوتها الأسبوعية المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلان والتي تنقلها قناة النيل الثقافية على الهواء مباشرة الثلاثاء المقبل ، ليكون عن دور وأثر التصوف في ترسيخ القيم وبناء الشخصية السمحة نابع من الفهم الصحيح لحقيقة التصوف السمحة.
يأتي هذا إيمانًا بدوره في ترقية الأخلاق والحس الإنساني ، حيث حفل تاريخ التصوف بالرحمة والتسامح وتأصيل القيم النبيلة والعمل على ترسيخها.
وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه يجري الإعداد لافتتاح ٧٤ مسجدا آخرين الجمعة القادمة ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٠ م بعضها من تنفيذ الوزارة وبعضها من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشراف الوزارة ، منها ١٣ مسجدا بمحافظة البحيرة.
وذكر وزير الأوقاف، في بيان له، أن الوزارة تفتتح 72 مسجدا كلها من تنفيذ وزارة الأوقاف ، منها مسجد المركز الإسلامي المصري بدار السلام بتنزانيا بعد تطويره، منوها أننا نعمر بيوت الله في الداخل والخارج.
وأضاف، أنه سيتم الافتتاح غدا الجمعة، وسيقوم بدوره بافتتاح مسجد الأحياء بمدينة الغردقة الذي بحضور محافظ البحر الأحمر.