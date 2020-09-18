حافظ باشا بدوي.. حكاية ابن كفر الشيخ الذي تولى رئاسة البرلمان في السبعينات

أنجبت محافظة كفر الشيخ ، شخصيات عظيمة وفريدة، على مر الزمن، ومن بين هؤلاء العظماء الراحل حافظ باشا بدوي، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي تولى رئاسة البرلمان في السبعينات.





نشأة حافظ باشا بدوي

ولد حافظ باشا بدوي، عام 1922م، بقرية الجزار التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وحفظ القرآن الكريم في كُتّاب القرية، ثم التحق بالتعليم الابتدائى في قرية مجاورة تسمى ( كوم الحجنة ).





التحق حافظ بدوي بمدرسة المعلمين عام 1942م، وكان من المتفوقين دراسيًا وعلميًا، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1952م، وكان محاميًا شهيرًا.





بدأ حياته العملية مدرسًا بوزارة المعارف - التربية والتعليم حاليًا، وتنقل بين عدة مدارس في محافظتي كفر الشيخ والقاهرة، ثم عمل بالمحاماة بعد تخرجه في كلية الحقوق.





وفي عام 1967 تولّى وزارة الشؤون الاجتماعية، ثم أصبح وزيرًا لشؤون مجلس الأمة عام 1969، و اختير رئيسًا لمجلس الشعب اعتبارًا من 15 مايو 1971 وحتى 15 من مايو 1974، ثم عين مستشارًا لرئيس الجمهورية.





النشأة السياسية

كان حافظ باشا بدوي عضوًا في الاتحاد القومي، ثم الاتحاد الاشتراكي، ثم عضوًا في حزب مصر، ثم الحزب الوطني الديمقراطي، وكذلك أصبح عضوًا في برلمان وادي النيل (الذي يجمع نوابًا عن مصر ونوابًا عن السودان في مجلس موحد).





برز في العمل السياسي والاجتماعي من خلال عمله وزيرًا للشؤون الاجتماعية، فتبنى مشروعًا لرعاية أسر المقاتلين والشهداء، ووضع برنامجًا لخدمة المهجرين من مدن القناة إبان حرب 1967، كما كان يشارك في المناسبات الوطنية والدينية لرفع الروح المعنوية وإزالة آثار الهزيمة العسكرية.



