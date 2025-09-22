ينصح به الأطباء.. نوع توابل شهير يضاف على المشروبات الصحية والاكلات| فما فوائده الصحية

ينصح الأطباء وخبراء التغذية بإضافة الفلفل الاسود على المشروبات ذات التأثير الطبي لتعزيز فائدتها مثل الحليب الذهبي بالكركم وعصير البرتقال والليمون والجزر والكركم.. فما تأثير هذه المادة على الجسم؟!

ووفقا لما جاء ذكره موقع tuasaude نكشف لكم أهم فوائد الفلفل الأسود:

تعزيز فقدان الوزن

يحتوي الفلفل الأسود على كميات كبيرة من الكابسيسين، وهو مركب حراري يعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي وتحفيز حرق الدهون في الجسم للمساعدة في تعزيز فقدان الوزن.

كما أن الفلفل الأسود يبطئ عملية الهضم، مما يؤدي إلى إطالة الشعور بالشبع طوال اليوم، وبالتالي يساهم في إنقاص الوزن.

تحسين الهضم

تساعد الفلافونويدات والبيبيرين والكومارين الموجودة في الفلفل الأسود على تحسين عملية الهضم من خلال تحفيز إفراز الإنزيمات الهضمية بواسطة البنكرياس والكبد والمعدة.

تعزيز الرغبة الجنسية

يساعد الفلفل الأسود على تحسين تدفق الدم ويزيد من درجة حرارة الجسم، مما قد يعزز الرغبة الجنسية.

كما أن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الأسود تؤثر أيضًا على الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى إطلاق الإندورفين، وهي هرمونات تحفز مشاعر المتعة.

تخفيف الألم

يحتوي الفلفل الأسود على الكابسيسين والليمونين والكاريوفيلين واللينالول، وهي مركبات نشطة بيولوجيًا ذات تأثير مسكن ومضاد للالتهابات تساعد في تخفيف الألم الناتج عن الصداع وآلام العضلات والألم العضلي الليفي والتواء الرقبة والتهاب المفاصل الروماتويدي .



الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

يعتبر الفلفل الأسود غنيًا بمضادات الأكسدة التي تمنع أكسدة الخلايا الدهنية، مما يساعد على توازن مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم ويمنع أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية، والجلطات (جلطات الدم)، وتصلب الشرايين.

يساعد الفلفل الأسود أيضًا على الحفاظ على صحة الشرايين، مما يسهل تدفق الدم ويمنع ارتفاع ضغط الدم.

تجنب مرض السكري

الكابسيسين هو مركب حيوي موجود في الفلفل الأسود يساعد على تنظيم إطلاق الأنسولين في الدم، وموازنة مستويات السكر في الدم ومنع مقاومة الأنسولين والسكري.

تحسين المزاج

يحتوي الفلفل الأسود على التربتوفان ، والمغنيسيوم، والفلافونويد، والكابسيسين، وهي مركبات نشطة بيولوجيًا تعمل على تحسين الحالة المزاجية من خلال تعزيز الاسترخاء، ومشاعر المتعة، والشعور بالرفاهية.

الحماية من الشيخوخة المبكرة

تحمي المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في الفلفل الأسود، مثل البيبيرين واللينالول والكابسيسين، خلايا الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يمنع ترهل الجلد والتجاعيد وغيرها من علامات الشيخوخة المبكرة.

تقوية جهاز المناعة



يحتوي الفلفل الأسود على البيبيرين، وهو مركب حيوي له تأثير تعديلي للمناعة يمنع إنتاج السيتوكينات المؤيدة للالتهابات ويقوي جهاز المناعة، مما يساعد في مكافحة الفيروسات والبكتيريا والفطريات.



الحفاظ على صحة الدماغ

يحتوي الفلفل الأسود على مركبات نشطة بيولوجيًا ذات خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مثل الفلافونويد والبيبيرين والكابسيسين، والتي تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ ووظيفته.

الوقاية من السرطان

قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفلفل الأسود، مثل البيبيرين والليمونين والكومارين، في الوقاية من السرطان من خلال المساعدة في حماية الخلايا السليمة من تأثيرات الجذور الحرة.