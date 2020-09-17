اليوم الأول.. 83 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب بـ كفر الشيخ

تقدم 83 مرشحًا محتملًا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بأوراق ترشحهم في انتخابات مجلس النواب 2020م، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وكشفت كشوف المرشحين، خلال اليوم الأول، ترشح 22 مواطنًا عن دائرة كفر الشيخ وقلين، و11 مرشحًا عن دائرة سيدي سالم والرياض، و18مرشحًا عن دائرة بيلا والحامول وبلطيم ، و32 مرشحًا عن دائرة مركز دسوق وفوه ومطوبس.





وأكد المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس لجنة تلقى طلبات مرشحي مجلس النواب، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة المرشحين.





وأشار شعت إلى أنه وجه مشددًا على أعمال النظافة والتعقيم للجان تلقي طلبات الترشيح، مشيدًا بالجهود الأمنية المبذولة في التأمين والتنظيم.





جدير بالذكر أن كفر الشيخ تضم 4 دوائر فردية، مخصص لها 10 مقاعد برلمانية، فضلًا عن 9 مقاعد برلمانية لنظام القائمة.