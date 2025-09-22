السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن إسرائيل تعيش في عزلة دولية كاملة، بدليل التخوفات الأمريكية من مجرد حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لجلسة حل الدولتين، وزيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين.

وقال ماجد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن الدول العربية تبذل كل الجهود اللازمة لضم فلسطين إلى الأمم المتحدة، مؤكدا أن مجلس الأمن عاجز عن اتخاذ قرارات حاسمة في قضايا السلم والأمن؛ نتيجة للصراعات الجيوسياسية القائمة.

وأشار ئيس بعثة جامعة لدول العربية بالأمم المتحدة، إلى أن عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين سيرتفع إلى 165، وهو ما يساعد على اتخاذ إجراءات إضافية للدفع نحو وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف أي إجراءات لضم الضفة الغربية.