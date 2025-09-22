معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

يُعرف العسل منذ القدم بأنه غذاء ودواء في آن واحد لأغلب الأمراض، فقد استخدمه الفراعنة واليونان والرومان كعلاج طبيعي ومصدر للطاقة والشفاء، ومع تطور العلم الحديث.

فوائد العسل على الريق

أثبتت الدراسات أن تناول ملعقة من العسل على الريق له فوائد صحية وجمالية لا تُعد ولا تُحصى، مما يجعله عادة يومية تستحق التجربة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

تعزيز المناعة الطبيعية

العسل غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مثل فيتامين C والفلافونويدات، التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومكافحة البكتيريا والفيروسات، تناوله صباحاً يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.

تنشيط الجهاز الهضمي

يساعد العسل على تحسين عملية الهضم، إذ يعمل كملين طبيعي يقي من الإمساك، كما يساهم في تهدئة التهابات المعدة وتقليل الحموضة. تناول ملعقة من العسل مع كوب ماء دافئ على الريق يعزز نشاط الجهاز الهضمي ويُحضر الجسم لاستقبال الطعام طوال اليوم.

تنقية الجسم من السموم

يُعتبر العسل مطهراً طبيعياً للجسم، حيث يساعد في تنظيف الكبد والتخلص من السموم المتراكمة. عند تناوله على الريق مع الماء الفاتر، يساهم في طرد الفضلات وتنشيط الدورة الدموية.

إمداد الجسم بالطاقة

يحتوي العسل على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص مثل الجلوكوز والفركتوز، ما يمنح الجسم طاقة فورية تدوم لفترة طويلة. لذلك يُعد بديلاً صحياً للمشروبات المنبهة في بداية اليوم.

فوائد العسل لدعم صحة القلب

تناول العسل بانتظام يساعد في خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات القلبية.

العسل يحفاظ على الوزن الصحي

رغم أن العسل يحتوي على سعرات حرارية، إلا أن تناوله على الريق يساهم في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكريات المصنعة. كما أن شربه مع ماء دافئ وقطرات من عصير الليمون يساعد في تعزيز حرق الدهون.

فوائد العسل للبشرة والجمال

العسل ليس غذاءً داخلياً فحسب، بل إن تناوله يومياً ينعكس على صحة البشرة، حيث يمنحها نضارة وإشراقة طبيعية، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.