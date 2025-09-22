قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
مركز مفاجئ لـ هالاند.. ترتيب أسماء المرشحين للتويج بالكرة الذهبية 2025
السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة
ببولاق الدكرور والدقي.. محافظ الجيزة يقرر إيقاف المقصرين عن العمل وإحالتهم للتحقيق
حالة طرد.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بتروجيت وغزل المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق
أسماء عبد الحفيظ

يُعرف العسل منذ القدم بأنه غذاء ودواء في آن واحد لأغلب الأمراض، فقد استخدمه الفراعنة واليونان والرومان كعلاج طبيعي ومصدر للطاقة والشفاء، ومع تطور العلم الحديث.

فوائد العسل على الريق 

 أثبتت الدراسات أن تناول ملعقة من العسل على الريق له فوائد صحية وجمالية لا تُعد ولا تُحصى، مما يجعله عادة يومية تستحق التجربة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

فوائد العسل على الريق 

تعزيز المناعة الطبيعية
العسل غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مثل فيتامين C والفلافونويدات، التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومكافحة البكتيريا والفيروسات، تناوله صباحاً يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.

تنشيط الجهاز الهضمي
يساعد العسل على تحسين عملية الهضم، إذ يعمل كملين طبيعي يقي من الإمساك، كما يساهم في تهدئة التهابات المعدة وتقليل الحموضة. تناول ملعقة من العسل مع كوب ماء دافئ على الريق يعزز نشاط الجهاز الهضمي ويُحضر الجسم لاستقبال الطعام طوال اليوم.

تنقية الجسم من السموم
يُعتبر العسل مطهراً طبيعياً للجسم، حيث يساعد في تنظيف الكبد والتخلص من السموم المتراكمة. عند تناوله على الريق مع الماء الفاتر، يساهم في طرد الفضلات وتنشيط الدورة الدموية.

فوائد العسل على الريق 

إمداد الجسم بالطاقة
يحتوي العسل على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص مثل الجلوكوز والفركتوز، ما يمنح الجسم طاقة فورية تدوم لفترة طويلة. لذلك يُعد بديلاً صحياً للمشروبات المنبهة في بداية اليوم.

فوائد العسل لدعم صحة القلب
تناول العسل بانتظام يساعد في خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات القلبية.

 العسل يحفاظ على الوزن الصحي
رغم أن العسل يحتوي على سعرات حرارية، إلا أن تناوله على الريق يساهم في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكريات المصنعة. كما أن شربه مع ماء دافئ وقطرات من عصير الليمون يساعد في تعزيز حرق الدهون.

فوائد العسل للبشرة والجمال

العسل ليس غذاءً داخلياً فحسب، بل إن تناوله يومياً ينعكس على صحة البشرة، حيث يمنحها نضارة وإشراقة طبيعية، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

العسل فوائد العسل على الريق فوائد العسل علاج طبيعي تعزيز المناعة الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

أفشة

شوبير يكشف سبب استبعاد أفشة من مباراة حرس الحدود

شعار الزمالك

الزمالك يعيد تشكيل المكتب التنفيذي ويكلف هشام نصر بتقديم التصور الجديد

كرونسلاف يورتشيتش

تعليق مدرب بيراميدز على مواجهة أهلي جدة فى الإنتركونتيننتال

بالصور

مرسيدس تتراجع عن "كل شيء بالشاشة".. الأزرار التقليدية تعود بقوة

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز

معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق

ينصح به الأطباء.. نوع توابل شهير يضاف على المشروبات الصحية والاكلات| فما فوائده الصحية

الحليب الذهبي
الحليب الذهبي
الحليب الذهبي

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد