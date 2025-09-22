دانون يهاجم ماكرون: من التضامن مع إسرائيل إلى الاعتراف بفلسطين

جدد دانون، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إدانته لقمة حل الدولتين التي عُقدت يوم الاثنين في نيويورك.

وفي حديثه للصحفيين قبيل القمة، قال دانون إن الولايات المتحدة وإسرائيل "لن تشاركا في هذه المهزلة"، وأعرب عن خيبة أمله تجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي من المتوقع أن يعترف رسميًا بدولة فلسطينية في القمة، إلى جانب قادة آخرين.

وقال في إشارة إلى الدول التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية: "في الثامن من أكتوبر، وقفتم إلى جانب إسرائيل، وتحدثتم عن الرهائن. واليوم، تتقدمون، وتتركون الرهائن خلفكم".

وقال دانون: "سيتحدث العديد من القادة اليوم عن المستقبل عندما لا تكون حماس جزءًا من غزة، لكنني سأسألهم: من سيفعل ذلك؟ المسؤولية تقع على عاتقنا".

صرح دانون بأنه بعد عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إسرائيل، ستناقش الحكومة الإجراءات التي ستتخذها ردًا على اعتراف عدة دول بدولة فلسطينية.

تهدف القمة، التي تستضيفها فرنسا والمملكة العربية السعودية، إلى تكثيف الجهود لإحياء حل الدولتين وتمهيد الطريق نحو السلام.