طريقة نوم النبي.. كيف كان ينام خير البشر؟
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
ماكرون: الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح
توك شو

الصحفيين العمانية: اعتراف بريطانيا وفرنسا وكندا بفلسطين دعم كبير للقضية بالمحافل الدولية

غزة
غزة
عادل نصار

رحب الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية وعضو المكتب الدائم للاتحاد الدولي للصحفيين، برفع العلم الفلسطيني على مبنى السفارة الفلسطينية في لندن، قائلا: "حقيقة كمواطن عربي أتابع هذا الحدث وهذه الأحداث بزهو وبفرح، وربما أسترجع عام 1988 في الجزائر عندما أعلن عن الدولة الفلسطينية، وثوابت الدولة الفلسطينية وكتب في هذا الموضوع الشاعر الكبير محمود درويش بيان هذا الاعتراف، وبيان أن دولة فلسطين دولة مستقلة وتلاه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات".


وأضاف الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية وعضو المكتب الدائم للاتحاد الدولي للصحفيين، في تصريحات مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما يتم الآن هو ردة فعل للجرائم المتكررة والوحشية التي تقوم بها دولة الاحتلال تجاه أهلنا في فلسطين، وما هذه اللفتة الإنسانية التي تتحقق حقيقة كل يوم إلا نتاج هذا الإيمان بالقضية الفلسطينية وبحقوق القضية الفلسطينية، وأعتبر  أنّ هذه الاعترافات التي تتوالى يوم بعد يوم ما هي إلا رافعة لتثبيت الحقوق الفلسطينية على الأرض".


وتابع الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية وعضو المكتب الدائم للاتحاد الدولي للصحفيين : "الآن قرابة 152 دولة معترفة بفلسطين، وهذا العدد سيزيد خلال الأيام القادمة، ولا نستطيع حقيقة أن نستهين بدولة مثل بريطانيا التي اعترفت بالحق الفلسطيني، لأنها دولة عضو في مجلس الأمن الدائم، وكذلك فرنسا وكندا"، مشددًا، على أنّ هذه الدول روافع للقضية الفلسطينية، خاصة وأن لديها علاقات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وشعوبها بأعداد كبيرة.

وشدد، على أنّ  الاعتراف من كندا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا، روافع لتثبيت القضية الفلسطينية، ويخلق عزلة لدولة الاحتلال ولرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في العديد من الملفات، سواء كانت الاقتصادية البينية بين إسرائيل وتلك الدول.

الصحفيين العمانية الدولي للصحفيين العلم الفلسطيني

