مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: الاعترافات المتزايدة بفلسطين ستضغط على أمريكا

أكد السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية هي التي ستضغط على أمريكا، موضحًا أنه مع زيادة الاعترافات من قبل الدول الكبرى كالمملكة المتحدة هو ما يؤكد الموقف القوي الداعم للشعب الفلسطيني.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، :"وتابع: “مجلس الأمن به 14 صوت داعم للحق الفلسطيني ولصالح قرار إنشاء الدولة الفلسطينية ويتبقى الصوت الأمريكي الذي سيمنع هذا القرار”.

وتابع :" المشهد الآن من نيويورك يكشف عن موجة من الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين المستقلة القائمة بالفعل، موضحًا أن دولة فلسطين الآن دولة مراقبة بالأمم المتحدة وليست كيان أو متمع بالحكم الذاتي وهي دولة مراقبة وفقًا لقرارات الجمعية العامة منذ عام 2012".

وأكمل ماجد عبد الفتاح :" لا نبحث إنشاء الدولة ولكن نبحث إدخال الدولة للمجتمع الدولي ولعضوية الأمم المتحدة، هناك 162 اعتراف بالدولة الفلسطينية وعندنا الأغلبية المريحة داخل الجمعية العامة، وأمريكا مازالت تحاول منع الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، موضحًا أن المطلوب الآن الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.