الحضور يمولون رحلة شهر العسل.. حفل زفاف يثير الجدل في بريطانيا

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية قصة حفل زفاف غير تقليدي في مدينة ميلتون كينز البريطانية، حيث اختار العروسان الاستغناء عن قائمة هدايا الزفاف المعتادة، واستبدلاها بتركيب ماكينة دفع بدون تلامس في حفل الاستقبال لتمويل رحلتهما لشهر العسل في المكسيك.



و بحسب الصحيفة، أوضح العروسان أن فكرة الهدايا المنزلية لم تعد مناسبة، إذ قال العريس، الموظف في شركة مرسيدس: لدينا بالفعل كل ما نحتاجه في المنزل.. لا أحد يحتاج خمسة محامص إضافية! حلمنا الحقيقي كان قضاء شهر عسل في المكسيك.

وخلال حفل الاستقبال الذي أقيم في Furtho Manor Farm بحضور 140 مدعوًا، تمكن الضيوف من المساهمة عبر قارئ البطاقات أو عبر رمز الاستجابة السريعة QR المثبت بجوار البار، والذي حمل عبارة ساخرة: لا تكن بخيلًا، ساهم في رحلتنا.

وأكد العريس أن التجربة لاقت إعجاب الحضور الذين تفاعلوا معها بحماس، مضيفًا: لن أكشف عن المبلغ، لكنه كان سخيًا للغاية، بعض الضيوف تبرعوا أكثر من مرة، وخاصة بعد أن بدأت المشروبات تتدفق.