مراتب اليقين في القرآن الكريم.. 3 درجات تعرف عليها

قال الدكتور السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن اليقين ومشتقاته ورد ذكره في القرآن الكريم 20 مرة في 14 سورة، مشيرًا إلى أن الله- سبحانه وتعالى- يبين لنا أن اليقين هو أساس كل شيء، وهو الحق الذي لا شك فيه.

مراتب اليقين في القرآن

وأضاف عرفة، خلال تصريح، أن النبي كان يدعو ربه قائلًا: «اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا حتى أعلم أنه لا يمنعني رزقًا قسمته لي ورضا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين»، موضحًا أن هذا الدعاء يجمع بين الإيمان واليقين والرضا.

وأشار إلى أن اليقين له 3 مراتب ذكرها القرآن الكريم في سورة التكاثر، وهي: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، موضحًا أن الوصول لهذه المراتب يتطلب إيمانًا راسخًا بالله واتباع هدي النبي.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الصحابة- رضوان الله عليهم- كانوا يبحثون عن اليقين في حياتهم، مستشهدًا بقصة سيدنا سلمان الفارسي الذي بدأ حياته عابدًا للنار، ثم أخذ يبحث عن الحق متنقلًا بين الديانات حتى وصل إلى النبي وأسلم، فكانت رحلته كلها بحثًا عن اليقين.

ونوه الدكتور عرفة بأن اليقين هو أهم ما يحتاجه الإنسان ليستقيم قلبه وتطمئن نفسه، وهو ما يدفعه للسعي في الدنيا مطمئنًا إلى أن ما قسمه الله له لن يفوته.

حكم مقولة «يقيني بالله يقيني»

وقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية: "إننا دائما ما نسمع المصريين وهم يرددون جملة «يقينى بالله يقينى»، وهذا أكبر دليل على حسن ظنهم بالله- تعالى- وعملا بقول بالحديث القدسى الشريف الذى قال فيه سيدنا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قَالَ اللَّهُ- عَزَّ وَجَلَّ-: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي...».

وأضاف «الوردانى» أن المقولة السابقة تبين لنا أن من كثرة حسن ظن المصريين بخالقهم- عز وجل- ارتقوا من مرتبة حسن الظن إلى مرتبة اليقين به- تعالى-، لافتا إلى أنهم يرون أن جميل صفات الله- تعالى- عندما تتجلى على عباده ستقيهم من مكروه وسوء قد يصيبهم.

أسرار اليقين بالله

اليقين من أعظم أسباب حياة القلب وطمأنينته وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة، فاليقين يزيل الريب والشك والسخط، ويملأ القلب نورًاً وإشراقًا ورجاءً وخوفًا من الله ومحبة له، ورضى بما قدر، وهو من أسباب زيادة أعمال القلوب كالتوكل والإنابة والخوف والخشية وإحسان الظن بالله- تعالى-، ولابد لليقين من علم صحيح يوصل بالخوف والرجاء فهما يدفعان إلى العمل بتحري الإتباع والإخلاص.

كما أن اليقين من أعظم أسباب قوة الإيمان وزيادته، وبه تنال الإمامة في الدين : " بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين لقوله تعالى : " وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ " (السجدة:24 )