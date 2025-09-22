مصور فيديو طفلي طريق الرشيد بغزة: جزء بسيط من معاناة القطاع

علق أحمد يونس، مصور فيديو طفلي طريق الرشيد في غزة، كواليس وظروف تصوير الفيديو .

وقال أحمد يونس :في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" هذا الفيديو جزء بسيط من معاناة قطاع غزة".



وتابع أحمد يونس :" أقوم بتوثيق معاناة اهل غزة ورحلات النزوح وفيديو الطفلان أثر في بشكل كبير وكان يسير وهو يحمل شقيقه حافيا ".

وأكمل يونس :" كنت متوقع أن ينتشر الفيديو على مستوى العالم وهذه رسالة للعالم بما يحدث في غزة ".

ولفت أحمد يونس :" مبسوط بإن اللجنة المصرية بقطاع غزة عثرت على الطفلين وقدموا المساعدة لهم ".

