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رياضة

ثنائي الزمالك يعود لقائمة مباراة اسوان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:28 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
عاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حازم إمام الظهير الأيمن والكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق لقائمة القلعة البيضاء.

يأتي هذا لخوض مباراة أسوان المقرر لها في الثامنة مساء الغد باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتماثل حازم إمام للشفاء من الإصابة التي كان تعرض لها بشد في العضلة الأمامية وأبعدته عن الفريق في الفترة الأخيرة.

كما تماثل كاسونجو للشفاء من الإصابة بشد في العضلة الضامة التي تعرض لها في لقاء سموحة قبل الأخير. وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة استعدادا لخوض المباراة.
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