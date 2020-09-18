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سيارات

بداية من 475 ألفا .. أحدث أسعار سيارات آودي A3 وA4 وA5 وA6 الجديدة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:29 ص
آودي
آودي
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عزة عاطف
كشفت شركة كيان «إيجيبت» عن أحدث أسعار سيارات أودي الجديدة المطروحة في السوق المحلي المصري خلال شهر سبتمبر.

إليك قائمة بأحدث أسعار سيارات أودي A3، A4، A5SB وA6، حيث بدأت أسعار الموديلات المختلفة من 475 ألف جنيه ووصلت إلى مليون و490 ألف جنيه.
اقرأ المزيد:

قائمة أسعار سيارات أودي الجديدة

1-بلغت سيارة «أودي A3» موديل 2020 الفئة الأولى Premium سعر 475 ألف جنيه.
-أما الفئة الثانية Prestige فبلغ سعرها 555 ألف جنيه في السوق المحلي المصري.

2- بلغت سيارة « أودي A4» موديل 2021 الفئة الأولى Luxury سعر 820 ألف جنيه.
- أما الفئة الثانية Sport فبلغ سعرها 880 ألف جنيه في السوق المحلي المصري.

3- بلغت سيارة «أودي A5 SB» موديل 2021 فئة S-LINE سعر 970 ألف جنيه في السوق المحلي المصري.

4- بلغ سعر سيارة «أودى A6» موديل 2020 الفئة الأولى Luxury نحو مليون و250 ألف جنيه.
- أما الفئة الثانية Plus Luxury فبلغ سعرها مليون و490 ألف جنيه في السوق المحلي المصري.

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