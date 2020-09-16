AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تبدأ من 227 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات ستروين سي أليزيه 2021 الجديدة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:00 ص
ستروين
ستروين
Advertisements
عزة عاطف
أزاحت شركة ستروين السيارات الفرنسية الستار عن Citroën C-Elysee موديل 2021 بفئتيها في السوق المحلي المصري بنفس مواصفات سابقتها 2020، وبضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر.

تتميز السيارة بمحرك سعة 1.6 لتر رباعي الأسطوانات يعمل بقوة 115 حصان وعزم دوران 150 نيوتن \م، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، يبلغ سعة خزان الوقود 50 لتر.

يبلغ طول ستروين سي اليزيه 4410 مم وعرض 1748 مم، فيما يصل ارتفاعها إلى 1466 مم، مع قاعدة عجلات 2652 مم، كنا يبلغ وزن السيارة 1120 كجم، وتبلغ سعة الشنطة الخلفية 506 لتر.

الفئة الأولى (كمفورت) من ستروين سي اليزيه 2021

تتميز كمفورت بعدد من التجهيزات الحديثة من بينها:
1- مصابيح ضباب أمامية DRL.
2- اطار كروم بالإكصدام الأمامي وحول زجاج الأبواب.
3- نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD.
4- قفل مركزي للأبواب.
5- مقاعد من القماش، وامكانية تعديل مقعد السائق يدويا وطي ظهر المقاعد الخلفية.
6- مساند راس امامية متحركة.
7- كمبيوتر للرحلات.
8- مكيف يدوي.
9- راديو ومشغل اسطوانات CD، وخاصية البلوتوث للتوصيل مع الهاتف الذكي، ومخرج USB، نظام صوتي مكون من 4 سماعات، ومخرج كهربائي 12V.
10- نظام فرامل ABS مانعة للانغلاق.
11- عدد 2 وسائد هوائية امامية لحماية السائق والراكب الأمامي.
12- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.
13- جنوط 15 بوصة.

تم تزويد الفئة الثانية Luxury من ستروين سي اليزيه بعدد من الإضافات: 
- مثبت ومحدد للسرعة.
- حساسات ركن مع وكاميرا خلفية.
- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الطي.
- مقاعد من القماش والجلد.
- عجلة قيادة من الجلد.
- مسند يد أمامي ومساند رأس خلفية متحركة.
- مكيف أوتوماتيك بشاشة مستقلة.
- شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة تدعم خاصية Phone Mirroring عرض شاشة التليفون على شاشة السيارة.

أسعار ستروين سي اليزيه موديل 2021 في السوق المصرية

تتوافر سيارة ستروين سي اليدويه 2021 الجديدة بفئتين من التجهيزات:
- سعر الفئة الاولى كمفورت 227.900 جنيه.
- سعر الفئة الثانية Luxury نحو 257.900 جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواصفات سكودا سوبيرب skoda superb 2020 في مصر .. فيديو وصور

أحدث أسعار سكودا كاميك Ambition 2021 في مصر.. وأهم المواصفات

أحدث أسعار سيارة سكودا سكالا 2021 الجديدة بفئتيها.. أهم المواصفات

مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2021 وأسعار الفئة الأولى والثانية

ننشر أسعار سيتروين 2020 citroen اليوم في مصر.. صور

رسميا.. انطلاق بيجو 3008 موديل 2021 بتحديثات منتصف العمر.. صور

ترشيحاتنا

رفض زيادة عقده ويخشى خسارة بطولة أفريقيا.. كواليس رحيل كارتيرون عن الزمالك

الفارق بين البرد وكورونا.. الصحة تجيب

مرتضى منصور يكشف كواليس رحيل كارتيرون في فيديو عبر قناة النادي

قرار عاجل من مجلس الأمن بشأن ليبيا

جماهير الزمالك تطالب الإدارة بعودة كريستيان جروس

كارتيرون يغلق جميع هواتفه ويصعّب المهمة على مرتضى منصور في حل أزمة رحيله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 227 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات ستروين سي أليزيه 2021 الجديدة

مرسيدس في ورطة.. غرامة 1.5 مليار دولار واتهامات بالغش في الاختبارات

أسعار بريليانس 2020 في مصر .. صور