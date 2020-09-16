تبدأ من 227 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات ستروين سي أليزيه 2021 الجديدة

أزاحت شركة ستروين ات الفرنسية الستار عن Citroën C-Elysee موديل 2021 بفئتيها في السوق المحلي المصري بنفس مواصفات سابقتها 2020، وبضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر. السيار ات





تتميز السيارة بمحرك سعة 1.6 لتر رباعي الأسطوانات يعمل بقوة 115 حصان وعزم دوران 150 نيوتن \م، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، يبلغ سعة خزان الوقود 50 لتر.





يبلغ طول ستروين سي اليزيه 4410 مم وعرض 1748 مم، فيما يصل ارتفاعها إلى 1466 مم، مع قاعدة عجلات 2652 مم، كنا يبلغ وزن السيارة 1120 كجم، وتبلغ سعة الشنطة الخلفية 506 لتر.





الفئة الأولى (كمفورت) من ستروين سي اليزيه 2021





تتميز كمفورت بعدد من التجهيزات الحديثة من بينها:

1- مصابيح ضباب أمامية DRL.

2- اطار كروم بالإكصدام الأمامي وحول زجاج الأبواب.

3- نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD.

4- قفل مركزي للأبواب.

5- مقاعد من القماش، وامكانية تعديل مقعد السائق يدويا وطي ظهر المقاعد الخلفية.

6- مساند راس امامية متحركة.

7- كمبيوتر للرحلات.

8- مكيف يدوي.

9- راديو ومشغل اسطوانات CD، وخاصية البلوتوث للتوصيل مع الهاتف الذكي، ومخرج USB، نظام صوتي مكون من 4 سماعات، ومخرج كهربائي 12V.

10- نظام فرامل ABS مانعة للانغلاق.

11- عدد 2 وسائد هوائية امامية لحماية السائق والراكب الأمامي.

12- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

13- جنوط 15 بوصة.





تم تزويد الفئة الثانية Luxury من ستروين سي اليزيه بعدد من الإضافات:

- مثبت ومحدد للسرعة.

- حساسات ركن مع وكاميرا خلفية.

- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الطي.

- مقاعد من القماش والجلد.

- عجلة قيادة من الجلد.

- مسند يد أمامي ومساند رأس خلفية متحركة.

- مكيف أوتوماتيك بشاشة مستقلة.

- شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة تدعم خاصية Phone Mirroring عرض شاشة التليفون على شاشة السيارة.





أسعار ستروين سي اليزيه موديل 2021 في السوق المصرية





تتوافر سيارة ستروين سي اليدويه 2021 الجديدة بفئتين من التجهيزات:

- سعر الفئة الاولى كمفورت 227.900 جنيه.

- سعر الفئة الثانية Luxury نحو 257.900 جنيه.



