أنا رخم إذن أنا موجود .. شاهد مقالب رامز جلال في طاقم سبع البرمبة

شارك الفنان "رامز جلال " متابعيه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" فيديو جديد له.





تضمن الفيديو عدة مقالب أجراها رامز جلال في طاقم العمل المشارك في فيلم الأخير سبع البرمبة، وخلال كواليس برنامج رامز في الشلال وعلق قائلًا :"أنا رخم اذا أن موجود".





جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان "رامز جلال" : برنامج"رامز مجنون رسمي" الذى تم طرحه رمضان الماضي 2020.





كان اخر اعمال رامز السينمائية فيلم سبع البرمبة بطولة بيومي فؤاد، جميلة عوض، محمد ثروت، مها أبو عوف، بدرية طلبة، محمد عبد الرحمن، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



