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محافظات

رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد يستمع لمقترحات منتفعي التأمين الصحي الشامل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:20 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
استجاب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي لدعوة اثنين من المنتفعين من مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد للاستماع إلى مقترحاتهما لتحسين الخدمة الصحية في المنظومة. 

والتقى الدكتور أحمد السبكي اثنتين من سيدات بورسعيد  بعد طلبهما للنقاش معه حول منظومة التأمين الصحي الشامل والصعوبات التي تواجه المنتفعين لتلقي الخدمة وهو الطلب الذي تم رصده عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال فريق رضاء المنتفعين والمرصد الإعلامي الخاص بالهيئة. 

وطلبت السيدة سامية مطر (رئيس مجلس إدارة أحدي الجمعيات لذوي الاحتياجات الخاصة) التواصل مع المنظومة لتسهيل الوصول والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة واصحاب الهمم.



كما طلبت السيدة رباب الفقي (ربة منزل) مناقشة بعض الصعوبات التي تواجه المنتفعين للحصول على خدمات الرعاية الصحية بشكل أفضل.

تأتي استجابة رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي للقاء المنتفعين من منظومه التأمين الصحي الشامل في إطار التواصل المباشر مع المواطنين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار.
رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد يستمع لمقترحات منتفعي التأمين الصحي الشامل
رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد يستمع لمقترحات منتفعي التأمين الصحي الشامل
رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد يستمع لمقترحات منتفعي التأمين الصحي الشامل
رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد يستمع لمقترحات منتفعي التأمين الصحي الشامل
رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد يستمع لمقترحات منتفعي التأمين الصحي الشامل
رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد يستمع لمقترحات منتفعي التأمين الصحي الشامل
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