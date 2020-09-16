في بورسعيد| أكبر مواطن يستبدل صمامًا بدون جراحة: نفسى أقابل الرئيس

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحى في بورسعيد عن نجاح أول عملية لاستبدال صمام بالقلب دون جراحة قلب مفتوح مما يعد انجازا كبيرا يتحقق لأول مرة خارج مستشفيات القاهرة الكبرى و الاسكندرية .





وذلك استكمالا للنجاحات التى حققتها منظومة التأمين الصحى الشامل على ارض محافظة بورسعيد منذ ان أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى .





ويعد النجاح الأكبر وفق ما أعلنت عنه شركة المستلزمات الطبية، أن العملية أجريت لأكبر مواطن سنا على مستوى الشرق الاوسط منذ البدء فى إجراء العمليات بالمنطقة .





وقد أجرى العملية الدكتور محمد أمام استشارى القلب، ابن بورسعيد البالغ من العمر 39 عام لينقذ حياة المواطن البورسعيدى فهمى يعقوب يوسف البالغ من العمر 94 عاما.





ويواصل صدى البلد انفراداته عقب نشر قصة حياة الطبيب محمد امام ، والتى نشرتها تحت عنوان جلطة في قلب والده غيرت حياته.. حكاية نجاح طبيب بورسعيد الشاب مع تقنية التافي لتنشر رحلة المواطن فهمى يعقوب مع المرض حتى إجراء العملية ونجاحها.





حيث قال المريض فهمي يعقوب يوسف 94 عامًا كان، عندي صمام القلب مسدود والدكتور محمد امام عملية الصمام بعد افتتاح رئيس الجمهورية لمستشفي النصر فلقد كانت ابنتي أرسلت للرئيس شكوى الذي وجه بتوفير الصمام.





ويكمل فهمى يعقوب، نجح الطبيب الأسطورة الدكتور محمد امام و الأطباء معاونيه وفريق من مركز دكتور مجدي فى تركيب الصمام.





واضاف يعقوب قائلا لولا التأمين الشامل ما كنت عملت العملية الفقير يعيش فلم يكن هناك تلك النوعية من العمليات في بورسعيد لولا الرئيس الذي سمح بالتأمين الصحي وشكرا لوزيرة الصحة.





كما أكد فهمى يعقوب ان الإجراءات كانت سهلة وسلسة منذ دخولى المستشفى واجراء العملية وحتى خروجى منها.





وتمنى فهمى يعقوب، أن يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا نفسى أقابل الرئيس علشان أشكره نيابة عن الشعب على التأمين الشامل.





فيما روت لوريس، ابنة اخو فهمى يعقوب رحلة العذاب لعمها مع المرض قائلة كان عمي وهو في مقام والدي ينزل في عز البرد إلي الشارع بسبب معاناته من عدم وجود أوكسجن.





وتؤكد لوريس انه مع إنشاء المنظومة الصحية في بورسعيد بأمر من الرئيس تم إجراء العملية وأصبح يتنفس بشكل أفضل ونشكر الرئيس ووزيرة الصحة على منظومة التأمين الصحي في بورسعيد.





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جلطة في قلب والده غيرت حياته.. حكاية نجاح طبيب بورسعيد الشاب مع تقنية التافي





فيما قالت منى فهمي، ابنة فهمى يعقوب، والدي من شهر 8 2019 كان يعاني من صعوبة شديدة في تنفس وذهبنا لدكتور باطنة وجرى عملة اشعة ايكو وذهبنا لدكتور محمد امام بالتأمين الشامل وبالكشف تبين صعوبة الحالة خاصة مع السن وأكد أنه في حاجة إلى تسليك وتغيير أورطي ووجه بدخول الحالة على الفور وتم عمل التسليك.





وأضافت منى، أن والدها ظل حوالي 4 أشهر بحالة جيدة ومع تدشين المنظومة رسميا بحضور رئيس الجمهورية وبعرض الحالة عليه وجه بتوفير الصمام على الفور رغم ارتفاع تكلفته قائلا " من حقه يتعالج ويعيش" وقبل هذه الفترة كان يعاني والدي حتي تم تحديد مقاس الصمام وتم احضاره بواسطة التأمين الشامل وتم إنهاء جميع الإجراءات بسهولة وسرعة.





وأضافت منى قائلة قامت إدارة المستشفى بجميع الإجراءات والجميع بداية من العمال والتريض والأطقم الطبية لم يتركونوا وطبقوا أعلى مستويات النظافة والخدمة حتى تم إجراء العملية ومتابعة حالته وخروجه وأوجه الشكر للمحافظ والوزير ودكتور عادل تعيلب.





أما مكرم فهمى ابن المواطن فهمى يعقوب فقال لقد عانينا منذ وقوعه في الشاعر عام 2019 حتي تم تركيب الصمام وفرحتي فرحتين بان والدي خارج بالسلامة ونجاح منظومة التأمين الشامل وابننا الدكتور محمد امام.





وتمنى مكرم فهمى، أن تنتهي معاناة كل مريض ويتم توفير الطريق للجميع، ومن لا يستطيع إجراء قلب مفتوح أن يقوم بإجراء الصمام البديل عن طريق القسطرة ونتمنى أن تصل المنظومة للجميع ويعلم الجميع الطريق إلي الخدمة الصحية لكل من لا يستطيع إجراء عملية قلب مفتوح.



