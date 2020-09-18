بسبب كورونا.. ترامب يقرر عدم حضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

قال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، إن الرئيس دونالد ترامب لن يحضر شخصيا اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر الأسبوع المقبل.





ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أفاد ميدوز للصحفيين في طريقه إلى تجمع لحملة ترامب في ويسكونسن إن الرئيس لن يكون في مدينة نيويورك لحضور الاجتماع الذي سيعقد بشكل افتراضي بسبب جائحة كورونا، حيث أرسل العديد من الزعماء المشاركين خطابات مسجلة.





بينما لم يقدم ترامب خطابه بعد، مما أثار احتمال أن يتحدث شخصيًا في 22 سبتمبر.

ومن المرجح أن يكون تغير المناخ موضوعًا رئيسيًا خلال اجتماع الجمعية العامة، لكن ترامب قدم في وقت سابق ملاحظاته لقادة العالم بالتشكيك في قيمة المؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة.

كما يأتي اجتماع هذا العام في أعقاب توقيع اتفاقيات السلام بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين مع إسرائيل، و من المرجح أيضًا أن يكون موقف الإدارة الأمريكية تجاه إيران قضية رئيسية في الاجتماعات الافتراضية الأخرى.

