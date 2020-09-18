رئيس مدينة كفر شكر: بدء توصيل الغاز الطبيعى لقرى البر الشرقي

أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية أنه يجرى حاليا أعمال توصيل الغاز الطبيعي من المدينة إلى قرى ومناطق البر الشرقى.





وأكد أن توصيل الغاز يأتى عبر الرياح التوفيقى بعد إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لعبور خطوط الغاز أسفل مياه الرياح التوفيقى إلى الجهة المقابلة بالبر الشرقى وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





واشار رفعت الى انه تم عقد اجتماع لعمل محضر انضمامي بين الكهرباء والمياة والسنترال و الغاز لتوصيل الغاز للبر الشرقي وكذالك البر الشرقي بأسنيت وكفر عزب غنيم وكفر الشهاوي.





وقال رئيس المركز والمدينة أن الاجتماع هدفه عمل محضر انضمامى بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمدينة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى البر الشرقى بمدينة كفر شكر وكفر الشهاوى خاطر وعزب غنيم وأسنيت وذالك لراحة وخدمة جموع أهالينا المواطنين.





وأوضح أننا نعمل على توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى كافة قرى الوحدات المحلية وكافة مناطق المركز والمدينة بهدف اكتمال كافة الخدمات والمرافق لراحة وشعور أهالينا المواطنين بالرضا التام فى شتى المجالات.





وتابع رئيس مدينة كفر شكر أنه يوجد خطة طموحة لاستكمال كافة الخدمات والمرافق بالمدينة وقرى الوحدات المحلية لشعور المواطنين بالرضا التام فى شتى المجالات ورفع مستوى الخدمات المقدمة له.