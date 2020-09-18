AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اطلاق اسم"شينزو آبي" على محور مروري بالقاهرة يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:02 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
Advertisements
محمود محسن
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الجمعة ومنها ، ومنها:

صدى البلد :
السيسى يوجه بإطلاق اسم"شينزو آبي" على محور مروري بالقاهرة

أخبار اليوم :
مدبولي: تكليف من الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الطريق الدائري

الأهرام : 
وزير النقل: انتهاء تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بالإسكندرية بطاقة استيعابية 12 مليون طن سنويا في 2022 

الجمهورية :
الصحة: تسجيل 141 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 19حالة وفاة

اليوم السابع :
6 مليارات جنيه استثمارات جديدة لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح خلال 2020

الشروق :
اليوم.. الأوقاف تفتتح 72 مسجدا أحدها بتنزانيا بعد تطويره

الوطن :
وزيرة التضامن: 411 ألف أسرة استفادت بـ"تكافل وكرامة" خلال 2020 فقط..القباج: نتوقع الوصول لـ3.6 مليون مستفيد في نهاية سبتمبر

موقع صدى البلد جامعات :
الجامعة المصرية اليابانية تمنح الطلاب المقبولين خصم إضافى 25%

الشرق الأوسط : 
غضب أفلسطيني من تصريحات امريكية حول خلافة عباس..السلطة تحذر من "المس بالرئيس"

سكاي نيوز عربية :
وائنطن تتهم حزب الله بتخزين اسلحة ونترات الأمونيوم في أوروبا

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخطوط البريطانية تعتزم استئناف رحلاتها إلى القاهرة فى سبتمبر يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

خسارة تركيا صفقة أفضل مقاتلة في العالم يتصدر النشرة الدولية لصباح البلد.. فيديو

الجزائر تشدد عقوبات الاعتداء على الأطقم الطبية يتصدر النشرة الدولية لـ صباح البلد.. فيديو

الاتصالات توقف 7 ملايين خط محمول يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

إرسال 14 طن أدوية ومستلزمات إغاثة لمتضررى السيول بـ السودان يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

600 مليون جنيه لتطوير أراضى المناطق العشوائية يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

ترشيحاتنا

دعاء ترك المعاصي والشهوات

أخبار العلوم والتكنولوجيا..اشتري آيفون 7 بـ 2550 جنيهًا..واتساب يضيف ميزة غريبة

الأولى بعد رحيل كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك أمام أسوان والقنوات الناقلة

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز كانت عايزة تتطلق بسبب كبدة نية وهي أكبر مني بـ 6 سنوات .. وأحلى تكريم ليا لما الرئيس قال «الله المستعان»

ريكاردو: لست غريبا عن الدراويش وأحلم بالتتويج مع الإسماعيلي بالبطولات

البيت الأبيض: 5 دول جديدة تدرس إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل

AdvertisementS

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

البنك المركزي: إصدار نقود بلاستيكية لفئة الـ 10 والـ 20 جنيها .. فيديو

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

السلطات الأردنية تفرض غرامات باهظة والسجن لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز كانت عايزة تتطلق بسبب كبدة نية وهي أكبر مني بـ 6 سنوات .. وأحلى تكريم ليا لما الرئيس قال «الله المستعان»

موجة كورونا شديدة.. إسرائيل تسجل 176933 إصابة وتبدأ الإغلاق التام

قرار جمهوري بتعديل التعريفة الجمركية

عادت لرونقها.. تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم الأفخم على السكة الحديد.. صور

مرتدو النظارات أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. لهذا السبب

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة تسلا تعرض صاحبها للمحاكمة.. والطيار الآلي كاد يقتله| صور

بفستان غير تقليدي.. هايدي موسى تستعرض جمالها على انستجرام

مين أحلى؟.. دينا الشربيني ومي عمر يتألقان في أحدث ظهور لهما