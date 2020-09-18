اطلاق اسم"شينزو آبي" على محور مروري بالقاهرة يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

صدى البلد :
السيسى يوجه بإطلاق اسم"شينزو آبي" على محور مروري بالقاهرة
أخبار اليوم :
مدبولي: تكليف من الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الطريق الدائري
الأهرام :
وزير النقل: انتهاء تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بالإسكندرية بطاقة استيعابية 12 مليون طن سنويا في 2022
الجمهورية :
الصحة: تسجيل 141 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 19حالة وفاة
اليوم السابع :
6 مليارات جنيه استثمارات جديدة لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح خلال 2020
الشروق :
اليوم.. الأوقاف تفتتح 72 مسجدا أحدها بتنزانيا بعد تطويره
الوطن :
وزيرة التضامن: 411 ألف أسرة استفادت بـ"تكافل وكرامة" خلال 2020 فقط..القباج: نتوقع الوصول لـ3.6 مليون مستفيد في نهاية سبتمبر
موقع صدى البلد جامعات :
الجامعة المصرية اليابانية تمنح الطلاب المقبولين خصم إضافى 25%
الشرق الأوسط :
غضب أفلسطيني من تصريحات امريكية حول خلافة عباس..السلطة تحذر من "المس بالرئيس"
سكاي نيوز عربية :
وائنطن تتهم حزب الله بتخزين اسلحة ونترات الأمونيوم في أوروبا