اطلاق اسم"شينزو آبي" على محور مروري بالقاهرة يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الجمعة ومنها ، ومنها:

صدى البلد :

السيسى يوجه بإطلاق اسم"شينزو آبي" على محور مروري بالقاهرة

أخبار اليوم :

مدبولي: تكليف من الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الطريق الدائري

الأهرام :

وزير النقل: انتهاء تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بالإسكندرية بطاقة استيعابية 12 مليون طن سنويا في 2022

الجمهورية :

الصحة: تسجيل 141 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 19حالة وفاة

اليوم السابع :

6 مليارات جنيه استثمارات جديدة لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح خلال 2020

الشروق :

اليوم.. الأوقاف تفتتح 72 مسجدا أحدها بتنزانيا بعد تطويره

الوطن :

وزيرة التضامن: 411 ألف أسرة استفادت بـ"تكافل وكرامة" خلال 2020 فقط..القباج: نتوقع الوصول لـ3.6 مليون مستفيد في نهاية سبتمبر

موقع صدى البلد جامعات :

الجامعة المصرية اليابانية تمنح الطلاب المقبولين خصم إضافى 25%

الشرق الأوسط :

غضب أفلسطيني من تصريحات امريكية حول خلافة عباس..السلطة تحذر من "المس بالرئيس"

سكاي نيوز عربية :

وائنطن تتهم حزب الله بتخزين اسلحة ونترات الأمونيوم في أوروبا

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.





ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.