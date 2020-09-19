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مرأة

ممارسة الرياضة يعزز آلية التفكير لدى الإنسان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:26 ص
صورة أرشيفية ـ ممارسة
صورة أرشيفية ـ ممارسة الرياضة
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أ ش أ
أظهرت دراسة جديدة أن بضع دقائق من الأنشطة الهوائية المتوسطة إلى عالية الكثافة - مثل الجري أو ركوب الدراجات - يمكن أن تعزز ذاكرة الشباب وتركيزهم لمدة تصل إلى ساعتين.

فقد عكفت الدراسة على تحليل ما توصلت إليه نحو 13 دراسة نُشرت بين عامي 2009 و2019. بحثت جميعها في التأثير قصير المدى لركوب الدراجات والمشي أو الجري على الصحة العقلية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا .

وقال الدكتور "بيتر بلومستراند" رئيس قسم علم وظائف الأعضاء السريرى فى مستشفى مقاطعة "يهوف" فى السويد:" وجدنا أن دقيقتين إلى ساعة واحدة من التمارين الهوائية بكثافة متوسطة إلى عالية يحسن القدرة على التعلم والتخزين في الذاكرة لمدة تصل إلى ساعتين لدى الشباب " .

وربطت الدراسة التدريبات وفترات التعافي التي تستغرق خمس دقائق بتحسين القدرة على التخطيط وحل المشكلات ، وتحسين التركيز ، ومهارات لفظية أقوى. 

وشدد "بلومستراند" على أنه يركز فقط على النشاط الهوائي .. مضيفا أنه من "المحتمل جدًا" أن تنطبق النتائج أيضًا على الأطفال والبالغين في منتصف العمر وكبار السن .

وتابع :" نعلم أن التمارين الهوائية المنتظمة تجعل الأطفال أكثر ذكاءً ، وتحسن نتائجهم في اختبارات الذاكرة والوظيفة الإدراكية ، وممارسة التمارين المنتظمة لدى كبار السن تتصدى للخرف". 
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