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سفير اليابان فى مصر: جامعة إيجيست ستكون مركزا للتمييز يمتد لأفريقيا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:46 ص
سفير اليابان في مصر
سفير اليابان في مصر
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نورهان رأفت
قال نوكي ماساكي ، سفير اليابان في مصر ، إن الشباب هم الثروة الحقيقة لمصر ، ولذلك تدعمهم اليابان من خلال الجامعات والمدارس اليابانية المصرية .

وأضاف نوكي ماسكي ، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" ، المذاع على فضائية الأولى ، أن جامعة إيجيست اليابانية والتي تم تأسيسيها عام 2010 ، تحتفل بذكرى تأسيسها ، من خلال توفير العلوم المتخصصة بالتكنولوجيا للشباب المصري ، وهي نموذج مثالي للتعاون المصري الياباني في مجال التعليم.

وأشار سفير اليابان لدى مصر ، إلى أن الحكومة المصرية أنشأت حرم جامعي متميز ، داخل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ، وبتعاون من جامعات يابانية ، يتم إرسال أساتذة وباحثين ، كدعم من اليابان .

وأوضح "ماساكي" ، أنه بالامس أقيم حفل متميز للحرم الجامعي الجديد ، بحضور الرئيس السيسي ، والذي وجه بالشكر لليابان على مساهمتها مع مصر .

وتابع : في كل مرة أزور بها الجامعة ، يلقى أعجابي الشباب المصري الموهوب ، وعلى يقين أن جامعة إيجيست ستنمو كمركز للتمييز ، ليس في مصر فقط ، بل في إفريقيا .

وحول إهتمام اليابان بمصر عن غيرها ، أجاب "ماساكي" أن مصر دولة محورية ، وتحتل مكانة عالية بالشرق الأوسط ، وفرصة جيدة في السياسية التنموية ، ومثل جيد في التعاون .
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