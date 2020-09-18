سفير اليابان فى مصر: جامعة إيجيست ستكون مركزا للتمييز يمتد لأفريقيا

قال نوكي ماساكي ، سفير اليابان في مصر ، إن الشباب هم الثروة الحقيقة لمصر ، ولذلك تدعمهم اليابان من خلال الجامعات والمدارس اليابانية المصرية .





وأضاف نوكي ماسكي ، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" ، المذاع على فضائية الأولى ، أن جامعة إيجيست اليابانية والتي تم تأسيسيها عام 2010 ، تحتفل بذكرى تأسيسها ، من خلال توفير العلوم المتخصصة بالتكنولوجيا للشباب المصري ، وهي نموذج مثالي للتعاون المصري الياباني في مجال التعليم.





سفير اليابان لدى مصر ، إلى أن الحكومة المصرية أنشأت حرم جامعي متميز ، داخل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ، وبتعاون من جامعات يابانية ، يتم إرسال أساتذة وباحثين ، كدعم من اليابان . وأشار





وأوضح "ماساكي" ، أنه بالامس أقيم حفل متميز للحرم الجامعي الجديد ، بحضور الرئيس السيسي ، والذي وجه بالشكر لليابان على مساهمتها مع مصر .





وتابع : في كل مرة أزور بها الجامعة ، يلقى أعجابي الشباب المصري الموهوب ، وعلى يقين أن جامعة إيجيست ستنمو كمركز للتمييز ، ليس في مصر فقط ، بل في إفريقيا .





وحول إهتمام اليابان بمصر عن غيرها ، أجاب "ماساكي" أن مصر دولة محورية ، وتحتل مكانة عالية بالشرق الأوسط ، وفرصة جيدة في السياسية التنموية ، ومثل جيد في التعاون .