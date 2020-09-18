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اقتصاد

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لعدد 408 موظفين بالأزهر الشريف و 159 بالتربية والتعليم بالإسماعيلية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:46 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن انتهاء إجراءات الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف إعلاميا بالتسوية لعدد 408 موظفا وذلك بالأزهر الشريف، وعدد 159 موظفا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية.

وقال الدكتور صالح الشيخ إن الأزهر الشريف تقدم بطلب إلى الجهاز لإعادة تعيين عدد 472 موظفا، وقام الجهاز بإعمال شئونه ودراسة كل حالة على حدة وانتهى إلى الموافقة على التسوية لعدد 408 موظفا.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية تقدمت بطلب للتسوية لعدد 216 موظفا، وانتهى الجهاز عقب الدراسة إلى الموافقة على التسوية لعدد 159 انطبقت عليهم الشروط.

وأشار الجهاز إلى أن العبرة في إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
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