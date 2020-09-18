برلماني يدعو لتدشين حملة شعبية للمطالبة بتسليم المقاول الهارب إلى مصر

دعا جون طلعت عضو مجلس النواب، إلي تدشين حملة شعبية لمطالبة السلطات الإسبانية بإلقاء القبض على المقاول الهارب محمد على وتسليمه للسلطات المصرية فى أقرب وقت.





وأشار جون فى تصريحات إعلامية، إلي أن محمد على اتخذ من مقر إقامته فى أسبانيا ملجأ آمن للهجوم على مؤسسات الدولة المصرية، وبث الأكاذيب والشائعات والدعوة لتظاهرات وهمية بغرض إسقاط الدولة المصرية، وهو أمر غير مقبول فى العلاقات بين الدول المختلفة، لافتا إلى أن مصر تتبع سياسات نظيفة لا تقبل بأن تتحول هى إلى مقرا للهجوم على أى دولة أخرى.





وأوضح جون، أن المقاول الهارب مدان بأحكام جنائية فى مصر بتهم تتعلق بالتهرب الضريبى وتسليمه إلى مصر هو من أعمال العدالة ولا علاقة للأمر بحرية الرأى والتعبير.





وأضاف جون :" الأمر يحتاج إلى ضغط شعبى يظهر حجم غضب الشعب المصرى مما يحدث ومن الهجوم المستمر على مؤسسات الدولة وهذه الرغبة المحمومة فى إسقاط مصر .





وأكد جون، أن هناك أشكال متعددة لإظهار ما فى صدور المصريين تجاه هذا المرتزق الذى تتخذه جماعة الإخوان الإرهابية واجهة لتنفيذ أغراضها ومحاولة إرباك المشهد فى مصر .