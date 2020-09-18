AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يدعو لتدشين حملة شعبية للمطالبة بتسليم المقاول الهارب إلى مصر

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:46 ص
المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد على
Advertisements
فريدة محمد
دعا جون طلعت عضو مجلس النواب، إلي تدشين حملة شعبية لمطالبة السلطات الإسبانية بإلقاء القبض على المقاول الهارب محمد على وتسليمه للسلطات المصرية فى أقرب وقت. 

وأشار جون فى تصريحات إعلامية، إلي أن محمد على اتخذ من مقر إقامته فى أسبانيا ملجأ آمن للهجوم على مؤسسات الدولة المصرية، وبث الأكاذيب والشائعات والدعوة لتظاهرات وهمية بغرض إسقاط الدولة المصرية، وهو أمر غير مقبول فى العلاقات بين الدول المختلفة، لافتا إلى أن مصر تتبع سياسات نظيفة لا تقبل بأن تتحول هى إلى مقرا للهجوم على أى دولة أخرى. 

وأوضح جون، أن المقاول الهارب مدان بأحكام جنائية فى مصر بتهم تتعلق بالتهرب الضريبى وتسليمه إلى مصر هو من أعمال العدالة ولا علاقة للأمر بحرية الرأى والتعبير.

وأضاف جون :" الأمر يحتاج إلى ضغط شعبى يظهر حجم غضب الشعب المصرى مما يحدث ومن الهجوم المستمر على مؤسسات الدولة وهذه الرغبة المحمومة فى إسقاط مصر .

وأكد جون، أن هناك أشكال متعددة لإظهار ما فى صدور المصريين تجاه هذا المرتزق الذى تتخذه جماعة الإخوان الإرهابية واجهة لتنفيذ أغراضها ومحاولة إرباك المشهد فى مصر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسبانيا تكشف تفاصيل طلب مصر تسليم المقاول الهارب محمد علي

بلاغ يتهم الهارب معتز مطر بالتعاون والعمالة لصالح أجهزة مخابرات أجنبية والتحريض ضد الدولة المصرية

ترشيحاتنا

موجة كورونا شديدة.. إسرائيل تسجل 176933 إصابة وتبدأ الإغلاق التام

شوبير يوجه عدة رسائل لـ الزمالك بعد رحيل كارتيرون.. فيديو

على أنغام التراث المغربى ..دانا حمدان تبهر متابعيها بفيديو جديد

سعر الذهب اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020

محمود رزق يكشف حقيقة تعمد أحمد فتحي إصابته في مباراة الأهلي والاتحاد.. فيديو

أفضل دعاء يوم الجمعة

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا.. حقيقة أم شائعة ؟

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

السلطات الأردنية تفرض غرامات باهظة والسجن لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا

رئيس الوزراء يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالبحر الأحمر بتكلفة 411.5 مليون جنيه

فى 57 شركة ومصنعا.. القوى العاملة تعلن عن 6193 فرصة عمل برواتب تصل لـ5500 جنيه

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز كانت عايزة تتطلق بسبب كبدة نية وهي أكبر مني بـ 6 سنوات .. وأحلى تكريم ليا لما الرئيس قال «الله المستعان»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام

التاريخ يتحدث.. مناطق أثرية تعود بك لآلاف السنين فى بوركينافاسو.. شاهد

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ياسمين عبد العزيز