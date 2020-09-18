الأزهر للفتوى: قضاء حوائج الناس من صفات الأنبياء وأحب الأعمال.. فيديو

قال الشيخ محمود سماحة، عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من أحب الأعمال الصالحة إلى الله هو قضاء حوائج الناس





واستشهد سماحة، في فيديو خاص لصدى البلد، بما ورد عن رسول الله أنه قال "من مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام.





وأوشار إلى أن نفع الناس والسعى في قضاء حوائحجهم صفة من صفات الرسل، فسيدنا يوسف مع ما لاقاه من إخوته، جهزهم بجهازهم ولم يبخس منه شيئا.





وأضاف، أن سيدناموسى لما ورد ماء مدين وجد امرأتين مستضعفتين فرفع حجر ماء البئر وسقى لهما، والسيدة خديجة تقول في وصف النبي "إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المدعوم وتعين على نوائب الحق.



