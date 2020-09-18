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حوادث

العثور على طفل يمارس أعمال التسول عقب تداول صورته على الفيس بوك

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:36 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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كتب محمد صبرى
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من العثور على طفل يقوم بممارسة أعمال التسول عقب تداول صورته على مواقع التواصل الإجتماعى .

تبلغ لقسم شرطة عابدين ، بتداول صورة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لأحد الأطفال "بلا مأوى" بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تمكنت وحدة مباحث القسم من العثور على الطفل المعنى وتبين أنه (سن 14 - مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين إرتدائه ذات الملابس الرثة التى كان يرتديها بالصورة المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعى وقيامه بإستجداء المارة.

وبإستكمال الفحص تبين حضوره يوميًا من محل إقامته وتغيير ملابسه ، وإرتداء ملابس رثة للتسول بها بتحريض من والدته (عاملة نظافة - مقيمة ذات العنوان).

بإستدعائها ومواجهتها إعترفت بتحريضها له على القيام بذلك للحصول على المال ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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