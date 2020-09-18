AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صفعة مؤلمة.. أردوغان: تركيا مستاءة من قرار السراج بالتنحي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:04 م
رجب طيب أردوغان وفايز
رجب طيب أردوغان وفايز السراج
Advertisements
أحمد محرم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا مستاءة من قرار رئيس حكومة الوفاق الليبية في طرابلس فايز السراج بالتنحي عن منصبه.


وفي خطوة قلبت موازين المشهد في ليبيا، أعلن رئيس الحكومة الليبية المدعومة من تركيا، فايز السراج مساء الأربعاء، رغبته في تسليم السلطة لإدارة جديدة في أكتوبر وسط محادثات بشأن إنهاء الصراع في البلاد.

وقال السراج في اعلانه للتنحي "أعلن رغبتي الصادقة في تسليم واجباتي للسلطة التنفيذية التالية في موعد لا يتجاوز نهاية أكتوبر".

واضاف "نأمل ان تنهي لجنة الحوار عملها وتختار مجلس رئاسي جديد ورئيس وزراء".

وذكر أن الحكومة الليبية "لم تكن تعمل في أجواء طبيعية، إذ كانت تتعرض للمؤامرات الداخلية والخارجية.. واجهنا هذه الصعوبات منذ اليوم الأول".

ورحب السراج بما تم، قائلا "إعلانه إلى حدود الساعة في المشاورات الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة"، مضيفا "ونشد على أيدي الجميع لإنجاز المزيد".

وترأس حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في 2015 نتيجة لاتفاق سياسي تدعمه الأمم المتحدة يهدف إلى توحيد ليبيا واستقرارها بعد الفوضى التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يكشف سبب لقاء أردوغان والسراج في اسطنبول

ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة قادمة من تركيا تقل وزراء حكومة الوفاق

رغم الصراعات داخل الوفاق.. أردوغان يلتقي السراج في إسطنبول

مسئول ليبي يكشف مَن أجبر السراج على تقديم استقالته.. تفاصيل

السراج يستقيل.. ماذا وراء إعلان تنحي رئيس حكومة الوفاق وما موقف تركيا .. هل يتحقق السلام في ليبيا

واشنطن: آن الأوان لاستعادة الليبيين سيادة بلادهم

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

بعد حديثه عن ياسمين عبد العزيز.. الجمهور يدشن هاشتاج أحمد العوضى على تويتر

تبادلا إطلاق النار مع الشرطة.. إصابة عنصر إجرامى خطر وهروب آخر إلى الزراعات بأسيوط

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

4 أيام وينتهي الصيف.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة أول أيام الخريف

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

تبادلا إطلاق النار مع الشرطة.. إصابة عنصر إجرامى خطر وهروب آخر إلى الزراعات بأسيوط

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب مع تراجع الدولار| تفاصيل

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة تستقطب الرجال من خلال نشر صور الفتيات عبر الإنترنت

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إذا وجدتى شعرا زائدا فى الوجه قبل الخروج بلحظات.. إليك الحل

أنيقة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة ماغي بو غصن في عيد ميلادها

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام