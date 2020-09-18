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ديني

خطيب الجامع الأزهر: القيم الأخلاقية من أساسات الحضارات والثقافات

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:34 م
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
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محمد شحتة
ألقى الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، حيث دار موضوعها عن "أهمية القيم الأخلاقية  في بناء المجتمع".

وقال العواري، إن القيم الأخلاقية تعد من أساسات قيام الحضارات والثقافات، ولهذا فقد احتلّت جانبًا مُهمًا في الدين الإسلامي، حيث تعد بمثابة الجانب المعنوي والروحي للدين، وقد بيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن من أسباب بعثته؛ إتمام منظومة الأخلاق، والرقي بها، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عيله وسلّم- أنّه قال: (إنما بُعِثتُ لأتمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ). 

وأوضح عميد كلية أصول الدين، أن ما يدل على أهميّة الأخلاق ومنزلتها في دين الإسلام؛ أن صاحب الخُلق أقرب الناس منزلة من النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يوم القيامة، ففي حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنه- أن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (ألا أخبرُكم بأحبِّكم إليَّ وأقربَكم منِّي مجلِسًا يومَ القيامةِ ؟ فسكَتَ القومُ فأعادَها مرَّتينِ أو ثلاثًا قال القومُ : نعَم يا رسولَ اللهِ قال أحسَنُكم خُلُقًا).

وبين الدكتور العواري أن القيم تحفظ الأمن، وتقي من الشرور في المجتمع، لأن تأثيرها أعظم من تأثير القوانين والعقوبات، فالقيم المتأصلة في النفس تكون أكثر قدرة على منع الأخطاء من العقوبة والقانون.

واختتم بأنه يجب علينا أن نتحلى بالقيم الأخلاقية الحميدة وأن نعمل جاهدين على تطبيقها حتى يعم السلام والأمن، مبينًا أننا إذا حافظنا عليها سيتحقق لنا كل خير، وإذا غفلنا عنها أُصبنا بالبلايا وانتشر المرض في جسد المجتمع.
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