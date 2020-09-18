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فن

نجوى فؤاد تشارك جمهورها صورة برفقة محمد رمضان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:02 م
نجوي فؤاد ومحمد رمضان
نجوي فؤاد ومحمد رمضان
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محمد بدران


شاركت الفنانة نجوى فؤاد جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت نجوى فؤاد في الصورة بصحبة النجم محمد رمضان، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

كانت آخر أعمال نجوى فؤاد "مسلسل بدل الحدوتة 3" والذى ظهرت ضمن أحداثه كضيف شرف، وقامت ببطولته دنيا سمير غانم وأحمد رزق ومحمد سلام وهشام ماجد.

يذكر أن نجوى فؤاد تعود للسينما خلال الفترة القادمة من خلال فيلم "بورصة مصر"، والذى يشارك فى بطولته صلاح عبد الله ورانيا محمود ياسين.


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