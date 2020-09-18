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برلمان

إلغاء اجتماع "عليا الوفد"| وأبو شقة يدعو لانتخابات مبكرة لرئاسة الحزب

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:36 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قرارًا بإلغاء اجتماع الهيئة العليا المزمع عقده غدًا السبت، ودعوة الهيئة الوفدية للاجتماع يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر لانتخاب رئيس للحزب طبقًا للضوابط المتطلبة في اللائحة.

وفيما يلي نص القرار:

بعد الاطلاع على المادة الحادية عشرة فقرة (٣) من اللائحة الداخلية للحزب والتي جرى نصها انه يجوز لرئيس الحزب دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع إذا اقتضت الظروف ذلك، لذلك تقرر ما يلي: 

١- الغاء القرار الصادر من رئيس الحزب بدعوة الهيئة العليا للاجتماع يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠ .
٢- دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع يوم الجمعة الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢٠ 

أولا: لمناقشة واصدار قرارات في موضوعات هامة سيتم الاعلان عند عرضها عليها. 

ثانيا: اجراء انتخابات مبكرة لانتخاب رئيس للحزب طبقا للضوابط المتطلبة في اللائحة وقد روعي تحديد وقت كافي لاستعداد من يرغب في الترشح. 

ثالثا: سيعلن قريبًا عن الإجراءات التي ستتبع لسلامة وضمان ونزاهة وشفافية اجراءات العملية الانتخابية.
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