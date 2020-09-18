في نهاية اليوم الثاني .. ارتفاع عدد المتقدمين لانتخابات النواب بأسيوط إلى 96

واصلت محكمة شمال أسيوط الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة السمان، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020،اليوم الجمعة، تلقى أوراق المرشحين للانتخابات لليوم الثانى على التوالى، بإجمالى 96 مرشحا.





وارتفع عدد طلبات الترشح علي دوائر محافظة أسيوط، بـ 25 طلبا لخوض الانتخابات في الدائرة الأولي ومقرها "قسم أول أسيوط"، و22 طلبا في الدائرة الثانية ومقرها "القوصية، و31 طلبا في الدائرة الثالثة ومقرها "الفتح" و18 طلبا في الدائرة الرابعة ومقرها "أبوتيج".





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وقال المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة تواصل أعمال اليوم الثانى لتلقى أوراق المرشحين بصورة منتظمة، وبكل سهولة ويسر للمرشحين، بعد استيفاء كافة الأوراق وتشمل طلب الترشح:" شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا".







