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منوعات

الأهلي في مصر كما الأهرامات.. إعلامي إماراتي يهنئ جماهير القلعة الحمراء بالدوري 42

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:22 م
يعقوب السعدي
يعقوب السعدي
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محمد بدران
هنأ الإعلامي الاماراتي، يعقوب السعدي، جمهور النادي الاهلي؛ بعد فوز الفريق الأول، رسميًا، بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة  28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب يعقوب السعدي عبر حسابه على "تويتر" :‏"‏‏‏الأهلي في مصر كما الأهرامات .. سر من أسرار الفرحة في مصر .. يسري فيها كما النيل.. ويبقى على الدوام حلمها الجميل .. مبروك يا فارس الأمنيات الدرع الثاني والأربعين .. مبروك لجماهير الاستثناء التي تعلم الدنيا دوما معنى الوفاء .. مبروك لمصر .. فالأهلي قلب وروح مصر"

تتويج الأهلي جاء بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.

ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة الداهية السويسرية رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.

وقد سيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له.

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