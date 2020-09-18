التحالف الدولي ينشر مدرعات في سوريا

أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، اليوم الجمعة، أنه نشر مدرعات في سوريا؛ للمساعدة في حماية القوات الأمريكية، فيما أكدت القيادة المركزية أن أمريكا "لا تسعى إلى لصراع مع دولة أخرى".









وبحسب قناة "سي إن إن"، قال المتحدث باسم التحالف الكولونيل واين ماروتو، إن التحالف "يخطط لنشر وحدات مشاة ميكانيكية، بما في ذلك مركبات برادلي القتالية، في سوريا لضمان حماية قوات التحالف والحفاظ على حرية حركتهم حتى يتمكنوا من مواصلة هزيمة عمليات داعش بأمان".





ونشر المتحدث باسم التحالف الدولي صورًا، قائلا إن "مركبات المشاة القتالية أم 2 أي2 برادلي وصلت إلى شمال شرق سوريا".





من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنها اتخذت عددًا من الإجراءات في شمال شرق سوريا للمساعدة في ضمان سلامة وأمن قوات التحالف.





وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن أمريكا نشرت رادار من طراز Sentinel، وزادت وتيرة دوريات المقاتلات الأمريكية، ونشرت مركبات برادلي القتالية.





وأشارت القيادة المركزية إلى أنه سبق أن نشر البنتاغون مركبات برادلي بشمال شرق سوريا، قائلة إن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى صراع مع أي دولة أخرى في سوريا، لكنها ستدافع عن قوات التحالف إذا لزم الأمر".





وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة مركبات برادلي القتالية في سوريا، إلا أنها كانت غائبة منذ بضعة أشهر.





ويأتي انتشارها وسط توترات مستمرة بين القوات الأمريكية والروسية في المنطقة في أعقاب الاصطدام الأخير بين المدرعات الأمريكية والروسية، حيث جُرح سبعة جنود أمريكيين.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الذي لم يتطرق بعد إلى التصادم: "نحن خارج سوريا بخلاف احتفاظنا بالنفط، واحتفظت بالنفط، ولدينا قوات تحرس النفط، بخلاف أننا خارج سوريا".