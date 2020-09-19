أخبار التوك شو.. الإفتاء تهاجم الإخوان الإرهابية.. وزير التعليم: احترنا مع المصريين بسبب الدروس الخصوصية.. فنان: اضربت علقة بـ الشبشب.. فرج عامر يعتذر عن البرلمان بسبب أزمة قلبية

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار التوك شو، على مدار الساعات الماضية، نرصد لك أبرزها في السطور التالية:
أحمد زاهر: شرب السجاير أوحش حاجة بعملها.. وكسّرت الحمام عشان فار.. فيديو
كشف الفنان أحمد زاهر عن الشيء السيئ الذى يقوم بفعله، واكثر ما يرعبه.
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن الحفاظ على الدولة بحدودها التى هي عليها واجب شرعى.
داعبت الفنانة إيمي سمير غانم، زوجها النجم حسن الرداد، وزوج أختها الإعلامي رامي رضوان، أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي أم سي، مساء اليوم الجمعة.
أبدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تعجبه من تعامل المصريين مع أزمة الدروس الخصوصية، قائلا: "إحنا احترنا في موضوع الدروس الخصوصية، وإحنا فى مصر دائما معترضين، لو تركنا الدروس؛ الأهالي يشكون من الفلوس والتكاليف، ولو لغينا الدروس؛ يقولوا الحكومة منعتها، ومش عاجبهم الحلين".
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن الواقع الذي نعيشه؛ يكذب الشائعات والافتراءات التي تبثها القنوات المعادية لهدم الدولة، مستخدمة الدين فى ذلك.
كشف محمود الشناوي، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، حقيقة خروج تظاهرات في محافظة السويس، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح على الاطلاق.
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن مصر تخوض معركة وعي ضد الشائعات، الفوز بها السبيل للنجاة.
متقوليش معالي الوزير يا عم.. خناقة بين معتز الدمرداش ومحامي أحمد وزينب على الهواء
قال أحمد عيد محامي اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، إنه حضر التحقيق مع موكليه أمس، حيث وجه لهما المركز القومي للطفولة والأمومة تهمة الإتجار بالبشر وتهما أخرى، لكن النيابة العامة وجهت لموكليه تهمة استغلال الطفلة في التربح.
عرض الإعلامى مصطفى بكرى أسماء ابرز المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة والذين تقدموا بأوراقهم أمس واليوم.
مصطفى بكري يهاجم وزير قطاع الأعمال العام.. ويخاطب رئيس الوزراء: شوف إيه حكايته
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن هناك خلافا حادا بين وزارة قطاع الأعمال، وإدارة شركة الحديد والصلب في حلوان.
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الانتخابات البرلمانية القادمة، ستكون حامية الوطيس؛ حيث إن آلاف المرشحين يتدفقون للتقدم بأوراق ترشحهم.
قال الفنان أحمد زاهر إن أهله رفضوا دخوله مهنة الفن، قائلا: "ستى كانت بتقولي هتبقى أراجوز مشخصاتي".
نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار التوك شو، على مدار الساعات الماضية، نرصد لك أبرزها في السطور التالية:
أحمد زاهر: شرب السجاير أوحش حاجة بعملها.. وكسّرت الحمام عشان فار.. فيديو
كشف الفنان أحمد زاهر عن الشيء السيئ الذى يقوم بفعله، واكثر ما يرعبه.
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن الحفاظ على الدولة بحدودها التى هي عليها واجب شرعى.
داعبت الفنانة إيمي سمير غانم، زوجها النجم حسن الرداد، وزوج أختها الإعلامي رامي رضوان، أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي أم سي، مساء اليوم الجمعة.
أبدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تعجبه من تعامل المصريين مع أزمة الدروس الخصوصية، قائلا: "إحنا احترنا في موضوع الدروس الخصوصية، وإحنا فى مصر دائما معترضين، لو تركنا الدروس؛ الأهالي يشكون من الفلوس والتكاليف، ولو لغينا الدروس؛ يقولوا الحكومة منعتها، ومش عاجبهم الحلين".
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن الواقع الذي نعيشه؛ يكذب الشائعات والافتراءات التي تبثها القنوات المعادية لهدم الدولة، مستخدمة الدين فى ذلك.
كشف محمود الشناوي، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، حقيقة خروج تظاهرات في محافظة السويس، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح على الاطلاق.
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن مصر تخوض معركة وعي ضد الشائعات، الفوز بها السبيل للنجاة.
متقوليش معالي الوزير يا عم.. خناقة بين معتز الدمرداش ومحامي أحمد وزينب على الهواء
قال أحمد عيد محامي اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، إنه حضر التحقيق مع موكليه أمس، حيث وجه لهما المركز القومي للطفولة والأمومة تهمة الإتجار بالبشر وتهما أخرى، لكن النيابة العامة وجهت لموكليه تهمة استغلال الطفلة في التربح.
عرض الإعلامى مصطفى بكرى أسماء ابرز المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة والذين تقدموا بأوراقهم أمس واليوم.
مصطفى بكري يهاجم وزير قطاع الأعمال العام.. ويخاطب رئيس الوزراء: شوف إيه حكايته
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن هناك خلافا حادا بين وزارة قطاع الأعمال، وإدارة شركة الحديد والصلب في حلوان.
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الانتخابات البرلمانية القادمة، ستكون حامية الوطيس؛ حيث إن آلاف المرشحين يتدفقون للتقدم بأوراق ترشحهم.
قال الفنان أحمد زاهر إن أهله رفضوا دخوله مهنة الفن، قائلا: "ستى كانت بتقولي هتبقى أراجوز مشخصاتي".