أخبار التوك شو.. الإفتاء تهاجم الإخوان الإرهابية.. وزير التعليم: احترنا مع المصريين بسبب الدروس الخصوصية.. فنان: اضربت علقة بـ الشبشب.. فرج عامر يعتذر عن البرلمان بسبب أزمة قلبية

كشف محمود الشناوي، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، حقيقة خروج تظاهرات في محافظة السويس، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح على الاطلاق.





قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن مصر تخوض معركة وعي ضد الشائعات، الفوز بها السبيل للنجاة.