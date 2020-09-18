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حقيقة مظاهرة السويس.. إكسترا نيوز تكشف أكاذيب شبكة "رصد" الإخوانية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:05 م
عنف الاخوان
عنف الاخوان
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عادل نصار
كشف محمود الشناوي، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، حقيقة خروج تظاهرات في محافظة السويس، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح على الاطلاق.


وقال الشناوي، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الجمعة، إن جماعة الاخوان فشلت فشلا ذريعا في ايجاد اي مصدقين لهم، مضيفا أن الإخوان لجأوا لبث الكراهية في المجتمع المصري ومحاولة الوقيعة بين الدولة والمواطن.


وأضاف محمود الشناوي، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاخوان لم يعودوا قادرين إلا في الشائعات وبث الكراهية بين الشعب ودولته.
وفي السياق نفسه أشار محمود الشناوي، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن شبكة رصد بثت مقطع فيديو لمواطن يدعو للتظاهر على أنها مظاهرة كبيرة وهذا الأمر عار تمام من الصحة، وما أقدمت عليه شبكة رصد ليس بجديد ولن يصدقها أحد لانها تبث الاكاذيب والشائعات.


وكشفت قناة إكسترا نيوز، أكاذيب شبكة رصد التابعة لجماعة الاخوان الإرهابية.
 

 

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