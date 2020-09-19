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ديني

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الدور الثاني في الانجليزي والنحو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
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محمد شحتة
يواصل طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، ني للعام الدراسي الحالي 2019-2020.

ويمتحن طلاب القسم الأدبي السبت، في الفترة الاولى الصباحية في مادة النحو، وفي الفترة المسائية في مادة التوحيد.

بينما يؤدي طلاب القسم العلمي، الامتحان في الفترة الصباحية في مادة اللغة الأجنبية، وفي الفترة المسائية في مادة التوحيد.

يذكر أن امتحانات الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية، من يوم السبت الموافق 12 سبتمبر2020، بواقع مادتين في اليوم الواحد، وتم وضع الجدول بدقة عالية حتى يتنسى للطلاب المراجعة والاستذكار، والاستعداد جيدًا للامتحانات، متمنيًا التفوق والنجاح للجميع .

وأعلن الشيخ صالح عباس، أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72%، بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين  وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.
وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018/ 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.
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