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منوعات

فضائيون على الأرض.. رجل يلتقط صورا لطبق فضائي في السماء

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:22 ص
صحن فضائي
صحن فضائي
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عزة عاطف

أصاب الذهول رجلًا بريطانيًا وصديقته عندما لاحظا "جسم غامض" لونه أخضر يطير في السماء، يشبه السفينة الفضائية.


كان الرجل برفقة صديقته في منزلها بمدينة بريسكوت عندما رصدا جسمًا أخضر غريبًا يطير في سماء الليل.


يقول الرجل الذي لاحظ الصحن الطائر أولًا وطلب عدم ذكر اسمه، بأن المشهد الغريب جعله مؤمنًا بوجود حياة على الكواكب الأخرى.


يحكي : "سمعنا ضوضاء عالية في الخارج، مثل طائرة تمر، لذلك ذهبنا لإلقاء نظرة من النافذة ورأينا الصحن الطائر".


"كان لونه أخضر ويبدو وكأنه صحن فضائي طائر، يشبه طبق الحلويات"، وأضاف: "مكثت هناك لبضع ثوان فقط ثم طارت في السحب وتوجهت نحو الاتجاه الجنوبي الشرقي".


حاولت صديقته الإسراع في التقاط صورة للجسم الطائر لكنه سرعان ما اختفى وترك لهم بعض الصور الغريبة، وقد حاول الثنائي العثور على أي شيء في المنزل يفسر وجود الصحن الأخضر، مثل ضوء التلفزيون أو وهج الكمبيوتر، لكن لا شئ مما تركهما "في حيرة".

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